Когда Покров Пресвятой Богородицы 2020: дата и традиции праздника

Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году, как и во все другие, отмечается 14 октября. Это непереходящий великий православный праздник, в основу которого положено воспоминание о явлении святому Андрею Юродивому Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, где хранилась риза Богородицы.

В этот день верующие посещают церковь, а к Пресвятой Богородице обращаются с молитвами о своих семьях. Кроме того, многие верят, что брак, заключенный на Покров, всегда будет под защитой Девы Марии, поэтому 14 октября можно заметить большое количество свадеб.

В старину незамужние девушки особенно ждали этого праздника. У иконы Божией Матери просили: "Святая Покровушка, покрой мне головушку", "Святая мать, Покрова, накрой мою голову, хоть тряпкой, лишь бы не остаться девой". Также ставили свечки и молились о хорошем муже и счастливом браке.

Как известно, в один день с Покровом Пресвятой Богородицы также отмечается День украинского казачества и День защитника Украины, который является государственным праздником и нерабочим днем. Поэтому среда, 14 октября 2020 года, будет официальным выходным днем в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пара, отметившая 60-летие свадьбы, поделилась секретом счастливого брака.