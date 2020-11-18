Когда Пасха 2021 в Украине: дата праздника

Пасха в 2021 году у православных приходится на 2 мая. В Украине Светлое Христово Воскресение является государственным праздником и выходным днем, поэтому следующий после нее день, понедельник 3 мая, также будет нерабочим.

Пасха – самый большой и светлый христианский праздник, который посвящен радости воскресения Спасителя Иисуса Христа, распятого на кресте за грехи людей.

Дата праздника не является фиксированной и меняется из года в год. Простейший способ узнать ее – воспользоваться пасхалией – календарем, где даты Пасхи указаны на многие годы вперед.

Православная церковь, как правило, использует александрийскую пасхалию, а католическая – григорианскую.

Пасха в 2021 году у православных приходится на 2 мая Pixabay

К слову, католическая Пасха в 2021 году отмечается 4 апреля. Таким образом, разница между ней и православной Пасхой составит почти месяц, хотя иногда она достигает и полутора месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые борются со старением кожи.