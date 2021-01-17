Когда нужно купаться на Крещение: дата и время

Накануне Крещения Господня, которое христиане восточного обряда в Украине отмечают 19 декабря, у многих возникает вопрос, когда нужно совершить один из основных обрядов этого праздника – купание в проруби – 18 или 19 декабря.

В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить, что совершенно не важно, когда вы искупаетесь, ведь не обязательно окунаться в этот день в проруби. Важно помнить, что в этот день был крещен сам Господь Иисус Христос. Поэтому 18 января вечером и 19 января утром важно быть в храме на службе, исповедоваться, причаститься и взять святой воды, великой агиасмы.

Что же касается самого купания, то делают это по традиции после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. Доступ к купелям открыт, как правило, 19 января в течение всего дня. Основная масса людей начинает купаться утром.

Отметим, что купание на Крещение – важный ритуал для очищения души и тела, на который может решиться далеко не каждый.

Также важно помнить, что во время крещенских купаний нужно соблюдать определенные правила: трижды окунуться по шею, перекреститься и произнести: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!". Купаться нужно, думая о Боге.

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