Когда новолуние в апреле 2019: что категорически нельзя делать

Новолуние в апреле 2019 года произойдет в пятницу, 5 апреля, в 11:50 по киевскому времени. Луна будет в знаке Зодиака Овна.
OBOZREVATEL решил рассказать, что нужно и чего категорически нельзя делать в этот день.
Так, поскольку небесное светило будет в знаке Овна, это время как нельзя лучше подойдет для новых планов и их реализации. В этот период стоит побороться за свое благополучие. В период апрельского новолуния откроются перспективы для карьерного роста, для решения вопросов, связанных с деньгами, домом и семьей.
Фото: primpogoda.ru
Новолуние в апреле: что нужно делать
Искать новую роботу;
Простить все обиды, отпустив прошлое;
Пересмотреть рацион, укрепить иммунитет;
Заняться спортом.
Что категорически нельзя делать в новолуние 5 апреля
Подписывать договора и заключать сделки;
Злоупотреблять крепкими алкогольными напитками;
Заниматься тяжелым физическим трудом;
Конфликтовать;
Ехать в длительное путешествие.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2019 году произошли 3 лунных и 2 солнечных затмения. Только за одним из них можно было наблюдать с Восточной части Европы.
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