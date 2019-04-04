Когда новолуние в апреле 2019: что категорически нельзя делать

Новолуние в апреле 2019 года произойдет в пятницу, 5 апреля, в 11:50 по киевскому времени. Луна будет в знаке Зодиака Овна.

OBOZREVATEL решил рассказать, что нужно и чего категорически нельзя делать в этот день.

Так, поскольку небесное светило будет в знаке Овна, это время как нельзя лучше подойдет для новых планов и их реализации. В этот период стоит побороться за свое благополучие. В период апрельского новолуния откроются перспективы для карьерного роста, для решения вопросов, связанных с деньгами, домом и семьей.

Фото: primpogoda.ru

Новолуние в апреле: что нужно делать

Искать новую роботу;

Простить все обиды, отпустив прошлое;

Пересмотреть рацион, укрепить иммунитет;

Заняться спортом.

Что категорически нельзя делать в новолуние 5 апреля

Подписывать договора и заключать сделки;

Злоупотреблять крепкими алкогольными напитками;

Заниматься тяжелым физическим трудом;

Конфликтовать;

Ехать в длительное путешествие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2019 году произошли 3 лунных и 2 солнечных затмения. Только за одним из них можно было наблюдать с Восточной части Европы.

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