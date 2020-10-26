Когда начало Рождественского поста 2020 в Украине: дата и традиции

Православный Рождественский пост, или Филиппов пост, установленный в честь Рождества Христова, ежегодно выпадает на период с 28 ноября по 6 января.

Этот пост считается не таким строгим, как Великий или Успенский. О том, в чем его суть, что можно и что нельзя употреблять в пищу, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Цель Рождественского поста

Рождественский пост у православных христиан начинается 28 ноября и заканчивается в канун Рождества 6 января. Длится он ровно 40 дней. Его еще называют Филиппов пост, поскольку заговенье на него выпадает на Филиппов день 27 ноября.

Цель Рождественского поста – духовное очищение через покаяние, молитву, воздержание в пище и встреча праздника Рождества с чистой душой.

Календарь питания в Рождественский пост

В течение 40 дней поста к употреблению строго запрещаются продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.

Основу меню в Рождественский пост составляют овощи, каши, грибы и бобовые. За исключением среды и пятницы, а также Святвечера 6 января, верующим разрешается немного рыбы и морепродуктов, а в выходные – вина.

Что можно делать в Рождественский пост

Делать добро и пресекать негативные эмоции и поступки.

Прощать обиды.

Уплачивать накопившиеся долги и отблагодарить за оказанную когда-то помощь.

Помогать нуждающимся, больным, попавшим в беду.

Молиться всей семьей и регулярно посещать храм.

Проанализировать свои деяния, подумать о грехах и об их искуплении.

Уделить время чтению духовной литературы.

Что нельзя делать в Рождественский пост

Рождественский пост предполагает отказ от мяса, яиц, молока и блюд из них. Однако в некоторых случаях запрет на эту пищу разрешается ослабить: например, в случае болезни, тяжелого физического труда, преклонного возраста, путешествия, воинских обязанностей. Также от ограничений в еде освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

Заключать брак, играть свадьбу, по церковным канонам, в Рождественский пост нельзя. Если возникла острая необходимость пожениться, лучшим вариантом будет расписаться, а обвенчаться и отгулять свадьбу – после окончания поста.

В период Рождественского поста православная церковь не предусматривает жестких ограничений для верующих, однако важно избегать соблазнов, таких как азартные игры, фривольные развлечения, злословие.

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