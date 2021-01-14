Когда лучше давать имя новорожденному ребенку: в ПЦУ дали ответ

Имя ребенку лучше давать на восьмой день после рождения, принеся его в церковь, поскольку именно он символизирует "превышение круговорота времени и напоминает о реалиях вечного блаженного бытия".

Именно на 8-й день после Рождества Христова – 14 января – Иисус принял обряд Обрезания. К тому же, в давние времена по церковным канонам имя новорожденному давали еще до свершения над ним Таинства Крещения, сообщили в Facebook Православной Церкви Украины.

"На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос по ветхозаветному закону принял Обрезание, которое было установлено для всех детей мужского пола в знак Завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками (см. Быт. 17: 10-14; Лев. 12: 3). При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано Имя Иисус, что архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве Марии в день Благовещения. 14 января по новому стилю, в память об этом событии, Церковь Христова установила празднование праздника, который называется Обрезание господне", – отметили в ПЦУ.

Также церковники отметили, что в наше время родители могут давать имя ребенку как раньше, так и позже, чем на 8-й день, однако необходимо помнить, что оно будет выделять его из миллиардов других людей и утверждать неповторимость личности человека, поэтому подходить к этого необходимо очень ответственно.

"Пусть Господь, Который когда-то стал младенцем, чтобы мы смогли стать детьми Божьими, благословит всех ваших детей и дарит им здоровье расти для прославления Бога, на радость родителям, а также чтобы быть достойными дочерьми и сыновьями Родины Украины", – отметили в ПЦУ.

Имя новорожденному ребенку стоит давать на 8-й день жизни Facebook Православной Церкви Украины

Напомним, 14 января, верующие в Украине и других странах также чтят память святителя Василия Великого – одного из отцов Церкви и наиболее почитаемых святых, и празднуют Старый Новый год.

В этот день нельзя пускать женщину первой в дом, считать монеты и мелкие купюры, чтобы не проливать слезы в будущем, а также принимать и давать деньги в долг.

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