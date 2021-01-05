Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2021 году: даты и традиции

С зимними праздниками в Украине связано множество различных традиций, самыми веселыми из которых являются колядование, щедрование и засевание.

Главная цель таких обрядов – пожелания благополучия и процветания. Как и когда это принято делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Колядовать в Украине принято утром в Рождество, 7 января. Колядниками могут выступать как взрослые, так и дети. Для этого необходимо собрать вертеп из нескольких участников, возглавляемый человеком со звездой на шесте (символ Вифлеемской, указавший волхвам путь к новорожденному Иисусу Христу).

Колядующие обходят дома, исполняя колядки – обрядовые песни, прославляющие Рождение Спасителя. В некоторых регионах колядовать начинают уже в Сочельник 6 января. После ужина из 12 постных блюд колядники берут кутью и отправляются к родственникам.

Щедровать в Украине принято в Щедрый вечер, 13 января, в канун Старого Нового года. В отличие от колядок, щедривки содержат пожелания хозяевам дома хорошего урожая, достатка, здоровья, приплода скота и роения пчел.

Щедрующие собираются в небольшие компании, ходят по домам, играют на музыкальных инструментах и поздравляют семьи с новым годом.

В старину верили, что с наступлением темноты активизируется нечистая сила, поэтому щедрование считалось определенной защитой дома и его хозяев от злых духов.

Посевать (засевать) принято утром 14 января, после наступления Старого Нового года. По домам могут ходить лишь мальчики, парни и мужчины – впускать женщину в дом утром в Новый год издавна считалось плохой приметой.

Посевальники ходят по домам, обсыпая их зерном и исполняя посевалки – песни с пожеланиями хозяевам здоровья, благополучия и процветания. Считается, что зерно от засевания нельзя убирать до захода солнца.

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