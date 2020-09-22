Когда Йом-Кипур 2020: дата и традиции дня искупления у евреев

Йом-Кипур, самый важный из праздников в иудаизме, в 2020 году отмечается 28 сентября. Это традиционно время поста, покаяния и отпущения грехов, которое празднуют в десятый день еврейского месяца тишрей.

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Традиции Йом-Кипур

Йом-Кипур завершает сорокадневный период духовного очищения и десятидневный период – йомим ха-нора ("дни трепета"). В этот период следует обдумать свои поступки, исправить ошибки и раскаяться.

Согласно Талмуду, в день Йом-Кипур Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Считается, что после Йом-Кипур божественное решение утверждается окончательно и определяется судьба человека на следующий год.

Существует специальный обряд искупления – "капарот", когда произносится ритуальная формула "Да будет это моим искуплением…", и живую курицу или петуха крутят над головой. Затем птицу относят к резнику и дарят ее или ее примерную стоимость нуждающимся.

Йом-Киппур в иудаизме считается самым святым и торжественным днем в году, его главная задача, согласно Торе, – искупление, смирение и очищение.

Йом-Кипур в 2020 году отмечается 28 сентября Фото: LIGA.net

Что нельзя делать в Йом-Кипур

По религиозным канонам, в Йом-Кипур запрещены не только работа, как в субботу и другие праздники, но также прием еды и питья, использование косметики, умывание, ношение кожаной обуви и интимная близость.

Пост на Йом-Кипур, как правило, начинается за полчаса до захода солнца накануне праздника и завершается через сутки после появления на небе третьей звезды.

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