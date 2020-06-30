Когда Иван Купала 2020 в Украине: дата и история праздника

Алина Мельник Праздники 10:57, 30.06.2020

Древний народный праздник Ивана Купала ежегодно отмечается 7 июля – в 2020 году это вторник.

Празднование Ивана Купала берет свое начало еще с языческих времен, издавна оно символизировало связь человека с природой и рождение летнего солнца – Купала.

Так, в древности праздник отмечался в день летнего солнцестояния – 21 июня. Однако с переходом на григорианский календарь праздник Ивана Купала сдвинулся на две недели и перестал совпадать с днем летнего солнцестояния. При этом множество древних традиций и обычаев дошло до наших дней.

У наших предков Иван Купала отмечался в день летнего солнцестояния
authenticukraine.com.ua

Что касается слова Иван, в название праздника, произошедшее от имени языческого божества Купала, оно попало благодаря христианству.

В 4-м веке церковь провозгласила этот день Рождеством Иоанна Крестителя – предтечи Иисуса Христа. Таким образом со временем языческое "Купала" соединилось с христианским "Иван".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.

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