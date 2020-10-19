Когда Хеллоуин 2020: дата, история, традиции и мистические суеверия праздника

Хеллоуин – праздник, который ассоциируется с темными и потусторонними силами – отмечается по всему миру ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. В Украине он также пользуется популярностью, особенно в последние годы.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что это за праздник, в чем в действительности его суть и как возникли связанные с ним традиции.

История праздника

Хэллоуин отмечается в канун Дня всех святых. Так, название праздника Halloween является сокращенным от английского All Hallow’s Eve ("канун Всех Святых"). При этом историю его связывают с дохристианским праздником жатвы и днем мертвых, которые отмечали кельтские племена Англии, Ирландии и северной Франции (Галлии).

Древние кельты верили в зарождение жизни из смерти. В ночь с 31 октября на 1 ноября они отмечали начало "нового" года и новой жизни, прославляя языческого бога, повелителя смерти Самхаина. Традиционные цвета Хэллоуина – черный и оранжевый – символизируют смерть, темноту ночи и сбор урожая в уходящем году.

С принятием христианства Святые отцы раннехристианской Церкви старались бороться с языческим праздником и установили в этот же день праздник Всех Святых, от названия которого и произошло слово Хэллоуин.

Название праздника Halloween является сокращенным от английского All Hallow’s Eve Pixabay

Традиции на Хеллоуин

На Хеллоуин с древних времен принято бродить разряженными в костюмы приведений, ведьм и других духов, что на самом деле символизирует общение с загробным миром и темными силами.

Дети в таких костюмах выпрашивают сладости со словами "Конфеты или смерть!". Многие слышали эту фразу в американских фильмах.

Один из символов Хэллоуина – так называемый светильник "Джек" (Jack o’ Lantern). Это декорированная тыква, внутрь которой ставят свечу и которая, как считается, помогает обмануть духов зла. Так, согласно легенде, кузнец Джек дважды обманул самого Сатану и не был принят ни в рай, ни в ад. Так он превратился в скитающуюся душу, а уголек, подаренный нечистым, он сохранил внутри тыквы, чтобы не заблудится.

В Хеллоуин многие устраивают тематические вечеринки с просмотром ужастиков и страшными историями. Фуршет – блюда из тыквы, сладости, напитки – оформляется в соответствующем стиле.

Православная церковь выступает против празднования Хэллоуина, называя его и связанные с ним традиции сатанинскими.

На Хэллоуин к столу принято подавать "мрачно" декорированные сладости Pixabay

Приметы и суеверия в Хеллоуин

Древние кельты использовали тыкву и орехи, чтобы отпугнуть злые силы. Веточку ореха вывешивали над входом в жилище, а тыкву с горящей внутри свечой выставляли в окне.

Многие в Хэллоуин носят одежду наизнанку и выходят из дома задом наперед, чтобы запутать привидения.

В полночь принято бить в колокола: считается, что церковный перезвон отпугивает духов тьмы.

Если вдруг на Хеллоуин на крыше вашего дома вы увидели сову – ее нужно сразу же прогнать. Иначе эта примета предвещает покойника в доме.

В некоторых странах существует обычай истреблять летучих мышей, которых называют слугами дьявола. В других странах, наоборот, большую стаю летучих мышей, долго кружащих над домом, считают признаком богатого урожая в следующем году.

Что нельзя делать в Хеллоуин

Оставлять черного кота у себя дома в ночь на Хэллоуин. Иначе, по поверью, семью в скором времени может поджидать несчастье.

Убивать пауков.

Оставлять белье на веревке: суеверные люди считают, что после захода солнца в него может вселиться нечистая сила. В противном случае вещи обязательно нужно перестирать.

Оставлять окна и двери открытыми – через них нечисть может пробраться в дом.

Отказывать в помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, костюмы на тему коронавируса стали трендом перед Хэллоуином 2020. А украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко ранее раскритиковал праздник Хэллоуин и признался, что "не понимает" его.