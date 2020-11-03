Когда Дмитриевская родительская суббота 2020: традиции, молитва, что нельзя делать

Дмитриевская родительская суббота в 2020 году приходится на 7 ноября. Так, она совершается в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который празднуют 8 ноября.

Дмитриевская суббота является днем всеобщего поминовения усопших. Подробнее о традициях и истории праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Изначально в Дмитриевскую родительскую субботу верующие почитали память тысяч воинов, погибших в 1380 году на Куликовом поле в тяжелом кровопролитном сражении с татаро-монголами под предводительством Дмитрия Донского.

После Куликовской битвы князь Димитрий Иоаннович, считавший своим небесным покровителем Дмитрия Солунского, распорядился ежегодно совершать заупокойные богослужения по всем павшим в бою в особую поминальную субботу накануне своих именин. Со временем Дмитриевская суббота стала общепризнанным в народе днем поминовения всех умерших православных христиан.

В Дмитриевскую поминальную субботу в Украине верующие чтят память всех умерших близких, знакомых, а также всех погибших во время голодоморов, Революции достоинства и войны на Донбассе. У Господа просят упокоить их души там, где вечная жизнь.

В церковь приносят угощения, а также раздают еду нуждающимся с просьбой помолиться об усопших. После этого принято посещать могилы умерших родственников, чтобы навести порядок и помолиться за упокой их душ.

На богослужение в церковь, чтобы помянуть умерших родственников, идут уже вечером в пятницу. В это время в храмах служат большую панихиду, или парастас. Желательно заранее приготовить записки с именами. В качестве пожертвования принято приносить постные продукты – хлеб, сладости, фрукты, овощи.

В старину в храм приносили три булки хлеба и еду , которая нравилась умершим. По поверью, первый хлеб предназначался для давно умерших предков, второй – дедам и бабушкам ближайшего рода, а третий – тем, кто умер насильственной смертью на войне, в огне или воде.

Для поминальной трапезы, которую устраивали после богослужения, покупали новую белую скатерть . К столу подавали традиционные блюда: кутью, узвар, пироги, блины, а также любимые блюда ушедших близких.

В семьях вспоминают покойных только хорошими словами, делясь теплыми воспоминаниями.

Каждый член семьи по одной ложке от каждого блюда откладывал в отдельную чистую тарелку, которую затем оставляли на ночь для умерших.

Говорить и думать плохое об усопших. Следует вспоминать лишь хорошее.

Жертвовать в церкви мясные продукты и алкоголь (кроме кагора).

Поминать покойных спиртными напитками.

Смеяться или петь песни во время поминания, участвовать в развлечениях, увеселительных мероприятиях. Это время стоит посвятить мыслям о духовном, подведению итогов и добрым воспоминаниям о тех, кто ушел из жизни.

Скорбеть. Слезы и тоска считаются грехом; душам усопших нужны не отрицательные эмоции, а искренние молитвы.

Поминать усопших едой и алкоголем на кладбищах. Церковь не одобряет такой традиции, а рекомендует оставлять помин в храмах или поднести угощение повстречавшимся на пути прохожим. Поминовение лучше осуществить дома, пригласив на обед родственников, чтобы вознести общие молитвы и вспомнить ушедших близких добрым словом.

"Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное".

"Отец Небесный, Сын и Дух Святой – все это Бог наш. Ты же заступник наш и спаситель. Спаси же души моих покойных родственников (имена) и помоги им покой обрести. Пускай лежат они там спокойно, и не тревожит их ничего. Аминь!"

Если человек по какой-то причине не смог посетить храм, он может помолиться за усопших дома. В молитве следует упомянуть имена всех умерших родственников. Чтобы никого не забыть, лучше это делать по специальной книжечке – помяннику, в который поименно записываются поколения усопших предков.

Как говорит Церковь, поминальные молитвы нужны не только душам умерших родственников, но и самим верующим: считается, что ушедшие близкие также молятся о них в то время, когда они молятся за них. Такая молитва питает любовь, помогает утолить чувство вины, переживания, жалости, обиды.

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