Когда Дмитриев день 2020: что нельзя делать в праздник

Православная церковь в воскресенье, 8 ноября, чтит память великомученика Димитрия Солунского. В народе праздник получил название Дмитриев день.

В старину эта дата считалась окончанием сельскохозяйственного года, люди говорили, что святой Дмитрий приводит с собой зиму. О том, что можно и нельзя делать в этот день, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Святой Димитрий Солунский, или Мироточец, жил во времена императора Диоклетиана. В житии святого говорится, что его мать и отец были тайными христианами: они крестили сына в домовой церкви и воспитали в своей вере.

Отец Димитрия был проконсулом Фессалоник, и после его смерти святой занял этот пост. Он проявлял себя открытым христианином, проповедовал и обращал в свою веру множество местных жителей.

Когда об этом узнал император, Димитрия Солунского бросили в тюрьму, а затем пронзили копьями. Тело мученика бросили диким зверям, но набожные христиане тайно предали его погребению. Это произошло в 306 году.

Слуга Димитрия Лупп взял его окровавленную ризу и перстень: с их помощью он совершил затем много чудес. В 324-337 годы, при императоре Константине Великом, над могилой святого Димитрия возвели храм, а спустя сто лет были обретены его нетленные мощи, при которых совершались чудеса и исцеления.

В народе Дмитриев день считался окончанием сельскохозяйственного года, люди говорили, что святой Димитрий приводит с собой зиму, закрывает землю и держит ключи у себя до весны, а затем передает их святому Юрию на Юрьев день 6 мая.

В старину верили, что на Дмитрия Солунского души умерших прилетают на могилы в образе птиц. Поэтому для них оставляли поминальное угощение: зерно или поминальную кутью.

Принято было пить пиво: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит".

В народе говорили, что девушки после этого дня начнут выходить замуж: "До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такова".

Обладателей имени Дмитрий 8 ноября поздравляют с именинами.

Димитрию Солунскому молятся об исцелении от различных заболеваний, особенно глазных, облегчении тягот военной службы (святой считается покровителем всех воинов), обретении мужества перед серьезными проблемами.

Молитва у иконы великомученика помогает также при наступлении захватчиков на границы родной земли и сохранении мира тем, кого не коснулась война.

Дмитриев день снежный и морозный – такой же будет весна.

Коли Дмитриев день со снегом, то и Пасха со снегом.

На Дмитрия оттепель – всей зиме быть с оттепелями.

Багряная заря – к сильному ветру, запотевшие окна – к наступлению холодов.

Теплая и ясная погода – весна наступит очень быстро.

Заниматься тяжелым трудом по дому, рукоделием.

Забывать об усопших родственниках. Их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви (хотя бы просто ставят свечи в храме), но еще и оставляют на ночь им воду и новое полотенце, чтобы почившая душа могла напиться или умыться. Причем обед в этот день подают вечером, поскольку прихода душ ждут после наступления темноты. От каждого блюда откладывают по ложке в отдельную посуду, оставляя ее затем под иконой или в другом "торжественном" месте.

Договариваться о свадьбе и свататься: 8 ноября заканчивается сезон свадеб. Люди начинают готовиться к Рождественскому посту.

Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя с дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град сей, обитель сию и всякую страну христианскую. Исходатайствуй у Царя Царствующих на враги победу и одоление православным христианам, всей державе православной мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоутробное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное для вечнаго прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь.

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