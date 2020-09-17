Когда День воспитателя 2020 в Украине: дата и традиции

День воспитателя и всех дошкольных работников в Украине отмечается традиционно 27 сентября. Так, в 2020 году праздник приходится на воскресенье, однако дополнительный официальный выходной по этому поводу не предусмотрен.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее узнать о традициях и истории праздника.

День воспитателя в Украине: история

День воспитателя в Украине отмечается с 2011 года. Поводом стало постановление Кабинета министров "Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития дошкольного образования на период до 2017 года" и резолюция I Всеукраинского съезда работников дошкольного образования.

Идея праздника – привлечь больше внимания общества к детскому саду и дошкольному детству в целом.

День воспитателя в Украине отмечается с 2011 года Фото: Pixabay

День воспитателя в мире

27 сентября праздник отмечается также в России, Беларуси и Казахстане. Во многих других странах мира воспитатели и все дошкольные работники отмечают свой профессиональный праздник в День учителя. Так, в Великобритании, Германии и Литве это 5 октября, в Польше – 14 октября, в Чехии – 28 марта, в Испании – 29 января, в США – вторник первой полной недели мая.

День воспитателя: традиции праздника

В день воспитателя традиционно проходят праздничные мероприятия, во время которых поздравляют всех работников детских садов: воспитателей, нянь, преподавателей музыки, танцев, заведующих, поваров, охранников и т.п.

Сами воспитатели могут в этот день посетить профессиональные конференции или семинары, чтобы усовершенствовать свое мастерство.

В День воспитателя принято поздравлять всех работников дошкольного образования Фото: Pixabay

История детского сада

Первый детский сад появился в 1802 году в Шотландии, в поселке Нью-Ланарк. Это была "школа для малышей", которую открыл педагог, философ, социалист-утопист Роберт Оуен.

Название же "детский сад" пришло из Германии: его автором в 1837 году стал педагог Фридрих Фребель. Как полагал Фребель, дети – это цветы жизни, которым нужен умелый уход и растить которых должны садовницы. Педагог также создал заведение для игр и занятий детей младшего возраста в городе Бад-Бланкенбург в Тюрингии, которое просуществовало около двух лет.

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