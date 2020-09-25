Когда День учителя 2020 в Украине: дата и традиции праздника

День учителя в 2020 году в Украине празднуют 4 октября. Так, этот праздник в нашей стране не имеет фиксированной даты: согласно указу президента Леонида Кучмы от 11 сентября 1994 года он отмечается в первое воскресенье октября.

Поскольку воскресенье является выходным днем, традиционно поздравлять педагогов в школах будут в пятницу, 2 октября. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и истории праздника.

День учителя: история

Идея праздновать День учителя появилась еще в XIX веке – в разных государствах праздник посвящали выдающимся педагогам или историческим событиям отрасли.

В странах СССР День учителя стали праздновать в 1965 году. Постановлением президиума Верховного Совета СССР 1980 года "О праздничных и памятных датах" праздник был назначен на первое воскресенье октября.

По решению ЮНЕСКО Всемирный день учителей с 1994 года отмечают 5 октября. Эту дату празднования переняли несколько "постсоветских стран", таких как Россия, Азербайджан, Кыргызстан и Армения. При этом в Украине, Беларуси, Казахстане и Латвии День учителя продолжают отмечать по "советской традиции" в первое воскресенье октября.

Открытка ко Дню учителя YouTube

Традиции Дня учителя

В школах, как правило, активно готовятся встретить День учителя. Дети рисуют открытки, стенгазеты, учат стихи, репетируют концерты к празднику.

Учителей в праздник поздравляют теплыми словами благодарности, цветами, подарками. Также существует традиция организовывать День самоуправления, когда старшеклассники самостоятельно проводят уроки в младших классах, давая возможность учителям отдохнуть.

Во многих школах этот день является сокращенным, а после уроков проводятся концерты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским учителям поднимут зарплаты на 30%: озвучены сроки.