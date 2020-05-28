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28 мая • обновлено в 08:05
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Когда День отца 2020 в Украине: названа дата праздника

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День отца в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2020 году это 21 июня.

В Украине праздник был официально признан 8 мая 2019 года, когда Кабинет министров одобрил указ президента "О Дне отца".

День отца

День отца

Иллюстративное фото / Pixabay

В правительстве пояснили, что реализация нормативного акта должна поспособствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

В этот праздник дети традиционно поздравляют своих пап. При этом День отца отмечается и за границей.

В некоторых странах, в частности в Германии, праздник отмечается в Вознесение Господне. В Польше День отца отмечают 23 июня, в Грузии – 3 октября, в Италии – 19 марта.

Вместе с Украиной в третье воскресение июня День отца празднуют США, Великобритания, Аргентина, Канада, Франция, Индия, Япония, Турция, Швейцария и многие другие страны мира. В России официально нет праздника отца.

Напомним, День матери в Украине официально отмечается в каждое второе воскресенье мая.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на июнь 2020 года.

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Автор
Алина Мельник
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