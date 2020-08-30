Когда День осеннего равноденствия 2020: дата, традиции, что можно и нельзя делать

День осеннего равноденствия в 2020 году наступит 22 сентября в 16.30 по Киеву. Дата праздника каждый год разная. Так, в этот день центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное.

День и ночь сравняются, а затем ночь начнет наступать на день. Для наших предков праздник имел большое значение: он означал прощание с прошлым и чествование усопших. Подробнее об осеннем равноденствии и его традициях читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Традиции и суеверия в День осеннего равноденствия

Начиная с осеннего равноденствия у славян начинался месяц Радогощь, или Таусень, – посвященный языческому богу Велесу.

Сам праздник традиционно гуляли две недели – неделю до и неделю после. Многие обряды были связаны с омовением: наши предки верили, что в этот период вода наделена особой силой, детям дарит здоровье, а девушкам – красоту.

Люди приходили к могилам умерших, чтобы убрать и украсить их. В селах устраивали пиры. Чтобы накормить предков, выставляли молоко, масло, творог, сыр, ягоды, пироги с капустой.

День осеннего равноденствия у наших предков был еще Днем рябины Pixabay

Хозяйки обязательно пекли к празднику пироги с капустой и брусникой и угощали ими гостей.

После крещения Руси осеннее равноденствие заменили христианским праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Однако многие суеверия сохранились в народной традиции.

Так, к примеру, считалось, что сорванная на равноденствие рябина защищает дом от нечистой силы, поэтому кисти рябины с листьями выкладывали между оконными рамами.

Считается, что в осеннее равноденствие открываются врата небес Pixabay

Что нужно сделать в День осеннего равноденствия

По поверью, в осеннее равноденствие открываются врата небес, поэтому это время идеально для просьб и молитв. Также считается, что все запланированное в этот день обязательно сбудется.

Астрологи рекомендуют избавиться от всего ненужного, что мешает идти вперед: вещей, людей, отношений. Полезно сделать генеральную уборку дома, выбросив весь хлам.

На осеннее равноденствие хозяйки пекли пироги с капустой и брусникой и угощали ими гостей Pixabay

Приметы в осеннее равноденствие

Много ягод в гроздях рябины – к суровой зиме.

В День осеннего равноденствия стоит солнечная погода – осень будет погожей, дожди и холода придут нескоро.

Птицы улетают в теплые края – к ранней зиме с крепкими морозами.

Что нельзя делать в осеннее равноденствие

Начинать новые дела – они не принесут успеха. Лучше подведите итоги, уделите время здоровью и духовной жизни.

Ругаться, ссориться, кричать, конфликтовать – иначе нарушите баланс добра и зла.

Быть в плохом настроении и допускать грустные мысли – не отпугните от себя благополучие.

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