Когда День Николая у католиков в 2020 году: дата и традиции

День святого Николая Чудотворца католическая церковь отмечает ежегодно 6 декабря. С этого дня в Европе начинаются рождественские праздники.

О том, какие традиции празднования существуют у католиков, рассказывает OBOZREVATEL.

Святой Николай Чудотворец жил в 3-4 веках. Он был римским священником и имел сан архиепископа Мир Ликийских. Еще при жизни святой прославился множеством чудес; он был добрым, справедливым, кротким и отзывчивым человеком, который никогда не отказывал в помощи.

По преданиям, свое богатое наследство Николай раздал нищим и обездоленным. Он дарил детям сладости, еду и подкладывал монетки в башмаки (так появилась традиция на католический День Николая прятать подарки в обувь и носки). А однажды святой вступился за невинно осужденных людей, предотвратив их казнь.

Святой Николай у католиков считается покровителем практически всех слоев общества, но особенно детей.

Праздник традиционно начинается с посещения церкви.

По одному из поверий, Николай Чудотворец приходит в дома через камин, чтобы оставить подарки для детей.

В праздник верующие стараются исполнить чье-то заветное желание : помочь деньгами, едой, одеждой или игрушками нуждающимся.

В США и Канаде дети в ночь на 6 декабря оставляют обувь или носок для святого Николая, а утром спешат найти подарки. Послушные дети получают конфеты и сувениры, непослушные – уголь.

В Португалии Николай Угодник считается покровителем студентов. Каждый год с 29 ноября по 7 декабря в честь святого проходит фестиваль "Николинас".

В Нидерландах святой Николай почитается как покровитель Амстердама. Накануне праздника люди дарят друг другу подарки в красивых коробках.

Во Франции святой Николай является святым покровителем Лотарингии, где День его памяти является официальным праздником.

Считается, что прообразом Санта Клауса был именно святой Николай. Имя "Санта Клаус" произошло от измененного произношения голландского Sinterklaas ("Святой Николай").

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