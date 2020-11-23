Когда День Николая 2020: дата и традиции праздника

День святого Николая в Украине отмечается ежегодно 19 декабря. В 2020 году эта дата приходится на субботу.

Особенно наступления праздника ждут дети, которые с утра находят под своей подушкой сладости и другие подарки от Николая-чудотворца.

Также 19 декабря верующие идут в церковь, чтобы помолиться о благополучии в семье, благословении на брак и о счастье в любви.

Святитель Николай почитается как покровитель детей, сирот, обездоленных, а также путешественников, моряков и заключенных.

В старину в День Николая устраивали веселые народные гуляния. Компания парней во главе с переодетым "Николаем" обходила дома и дарила детям подарки.

Также существовал обычай непослушным детям оставлять палку в качестве предостережения. Через "Николая" было принято передавать подарки друг другу и у влюбленных.

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