Когда День авиации в Украине в 2020 году: дата и история праздника

Профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, а также работников авиационной промышленности и транспорта в Украине отмечается ежегодно в последнюю субботу августа. В 2020 году День авиации Украины попадает на 29 августа.

Дата была установлена Указом Президента Украины № 305/93 от 16 августа 1993 года. OBOZREVATEL также рассказывает об истории праздника и его значении для страны.

Являясь административной единицей СССР Украинская Советская Социалистическая Республика, также отмечала День авиации в этот день. После распада Советского Союза некоторые республики перенесли этот праздник на другой день, некоторые изменили его название, а некоторые и вовсе его упразднили.

День авиации: история праздника Центр транспортных стратегий

16 августа 1993 года в Киеве первый президент Украины Леонид Кравчук, "в поддержку инициативы работников авиационной промышленности и транспорта Украины", подписал указ, который предписывал отмечать этот праздник ежегодно в последнюю субботу августа.

В феврале 1996 года Леонид Кучма внес дополнения в закон, постановив чествовать в этот день и военных авиаторов. В 2007 году Виктор Ющенко учредил для военных авиаторов собственный праздник – День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, постановив праздновать его в первое воскресенье августа, тем самым вновь разделив дни празднований для гражданских и военных авиаторов.

День авиации в Украине: когда отмечают UBR.ua

Отметим, воздушное движение Украины охватывает 5 районов полетной информации общей площадью почти 730 тысяч квадратных километров. В Украине создана объединенная гражданско-военная система организации воздушного движения. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины располагают морскими авиационными бригадой и эскадрильей, а также морской вертолетной эскадрильей.

Также в Украине действует несколько летных школ и авиационных учебных заведений, среди которых Национальный Авиационный Университет, Национальный Аэрокосмический Университет, Международный Авиационный центр подготовки (IATC), Государственная летная академия Украины.

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