Когда Черная пятница в 2020 году: дата и традиции

Черная пятница в 2020 году приходится на 27 ноября. К этому дню магазины традиционно делают скидки и распродажи.

В Украине "обвал цен" ожидается в период с 23 по 29 ноября. Однако из-за пандемии коронавируса черная пятница в основном будет проходить онлайн. Сделать выгодное приобретение можно будет практически в любой категории – от одежды до цифровой техники.

Крупнейшие скидки Черной пятницы – 2020

По прогнозам экспертов, самые крупные скидки ожидаются на такие товары, как телевизоры с поддержкой 4K и 6K, игровые приставки, геймпады, гаджеты для "умного дома", акустические системы, профессиональные камеры, а также персональный транспорт.

История Черной пятницы

Родиной Черной пятницы является США. Этот день приходится на пятницу после Дня благодарения и открывает рождественский сезон распродаж. Обычай установился еще в 19 веке. Сам термин "черная пятница" появился в 1966 году Филадельфии и поначалу обозначал сильные пробки на дорогах после Дня благодарения.

Сейчас название дня распродаж объясняется выражением in the black ("положительный баланс" – в противоположность in the red), означающим, что продавцы в этот день "выходят в плюс".

Черная пятница в Украине

В Украине Черную пятницу отмечают с 2013 года. Согласно исследованию 2018 года от Black Friday Global, в котором приняли участие 12 тысяч человек из 55 стран мира, в нашей стране от Черной пятницы можно получить одну из наибольших выгод в мире: первое место в этом рейтинге занимает США, второе – Украина, третье – Канада.

Обычно распродажа продолжается на выходных. А понедельник после Черной пятницы называют "киберпонедельником", поскольку период крупных скидок продолжается в интернет-магазинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продажи за неделю "Черной пятницы" в 2019 году составили рекордные 3,4 миллиарда гривен. Это на 29% больше продаж аналогичного периода 2018 года.