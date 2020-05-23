Когда будет Троицкая родительская суббота в 2020 году: названа дата

Троицкая родительская суббота в Украине приходится в этом году на 6 июня.

В этот день принято посетить утреннюю службу в церкви и заказать Сорокоуст за упокой умерших родственников.

Троицкая родительская суббота приходится на 6 июня

После службы нужно отправиться на кладбище, чтобы прибраться на могилах, а затем в обед сесть за поминальный стол.

Все родительские поминальные субботы в 2020 году выпадают на даты: 6 июня, 11 сентября и 7 ноября.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 июня в Киеве планируют открыть для посещения, среди прочего, городские кладбища. Так что на Троицкую субботу киевлянам можно будет посетить усопших.

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