Китайский Новый год: поздравления с праздником на русском и китайском

Китайский Новый год в 2020-м отмечается 25 января. В отличие от европейского праздника, в Китае эта дата каждый год разная, ведь зависит от зимнего новолуния, поэтому его часто называют Лунным новым годом.
Каждый год у китайцев посвящен одному из двенадцати животных, определенного цвета и стихии. В 2020-м – это Белая Стальная Крыса и OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с ее Китайским Новым годом.
Китайский Новый год
Китайский Новый год – поздравления на китайском языке
Пишется: 新年快乐!
Произносится: Xīnnián kuàilè
Переводится: Весёлого нового года!
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Пишется: 新春祝你事事好，生活妙，工资高!
Произносится: Xīnchūn zhù nǐ shì shì hǎo, shēnghuó miào, gōngzī gāo!
Переводится: В новом году желаю успехов в делах, замечательной жизни и высокой зарплаты!
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Пишется: 祝你和你的全家拜年了！龙腾虎跃!
Произносится: Zhù nǐ hé nǐ de quán jiā bàiniánle! Lóngténg hǔyuè!
Переводится: Поздравляю с новым годом тебя и твою семью! Взлетать высоко как дракон и продвигаться к успеху прыжками тигра!
Китайский Новый год
Китайский Новый год – поздравления в стихах
Всем в Китайский Новый Год,
Жить желаю — без хлопот,
В море радости купаться,
Жизнью райской наслаждаться,
Не грустить, не унывать,
Дружно праздник отмечать!
И на нотке позитивной,
Жизни Вам, желаю — стильной,
Жизнерадостной, красивой,
Одним словом, лишь — счастливой!
В Новый Год желаю я:
"Будьте счастливы, друзья!".
***
Я хочу поздравить Вас
С Новым годом, но Китайским!
Пожелать хочу, друзья
Много радости и счастья!
Пусть Китайский новый год
Вам удачу принесет.
И здоровья, и любви.
И, конечно, красоты!
***
С Новым годом! Как-то странно
Снова Новый год встречать.
Но мы все же не устанем
Поздравлять, добра желать.
С Новым годом вас китайским!
Мудрости восточной всем,
Пускай жизнь кажется райской,
Без печалей и проблем!
Поздравления с Китайским Новым годом
Китайский Новый год – поздравления в прозе
Пускай этот праздник Нового года, будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пускай в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пускай каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только верные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.
***
Вот на пороге Китайский Новый год. Я тебя хочу поздравить и от всей души пожелать столько счастья и везенья, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и крупные масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи процветания, хорошие мысли и новости жизни.
***
Пускай сегодня разноцветные огни ярких фейерверков и новогодних хлопушек, отпугнут все зло от вашего дома. Пускай теплые огоньки праздничных фонариков, согревают ваши сердца и оберегают уют вашей жизни. Желаю вам процветания, пускай богатство, наполняет ваши дома. Здоровья, долголетия и силы священного дракона. С Новым годом!
Китайский Новый год – открытки
Поздравления с Китайским Новым годом
Поздравления с Китайским Новым годом
Поздравления с Китайским Новым годом
Поздравления с Китайским Новым годом
Поздравления с Китайским Новым годом
Поздравления с Китайским Новым годом
Китайский Новый год – видео-поздравления
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях встречи Китайского Нового года.
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