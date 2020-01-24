Китайский Новый год: поздравления с праздником на русском и китайском

Китайский Новый год в 2020-м отмечается 25 января. В отличие от европейского праздника, в Китае эта дата каждый год разная, ведь зависит от зимнего новолуния, поэтому его часто называют Лунным новым годом.

Каждый год у китайцев посвящен одному из двенадцати животных, определенного цвета и стихии. В 2020-м – это Белая Стальная Крыса и OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с ее Китайским Новым годом.

Китайский Новый год

Китайский Новый год – поздравления на китайском языке

Пишется: 新年快乐!

Произносится: Xīnnián kuàilè

Переводится: Весёлого нового года!

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Пишется: 新春祝你事事好，生活妙，工资高!

Произносится: Xīnchūn zhù nǐ shì shì hǎo, shēnghuó miào, gōngzī gāo!

Переводится: В новом году желаю успехов в делах, замечательной жизни и высокой зарплаты!

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Пишется: 祝你和你的全家拜年了！龙腾虎跃!

Произносится: Zhù nǐ hé nǐ de quán jiā bàiniánle! Lóngténg hǔyuè!

Переводится: Поздравляю с новым годом тебя и твою семью! Взлетать высоко как дракон и продвигаться к успеху прыжками тигра!

Китайский Новый год

Китайский Новый год – поздравления в стихах

Всем в Китайский Новый Год,

Жить желаю — без хлопот,

В море радости купаться,

Жизнью райской наслаждаться,

Не грустить, не унывать,

Дружно праздник отмечать!

И на нотке позитивной,

Жизни Вам, желаю — стильной,

Жизнерадостной, красивой,

Одним словом, лишь — счастливой!

В Новый Год желаю я:

"Будьте счастливы, друзья!".

***

Я хочу поздравить Вас

С Новым годом, но Китайским!

Пожелать хочу, друзья

Много радости и счастья!

Пусть Китайский новый год

Вам удачу принесет.

И здоровья, и любви.

И, конечно, красоты!

***

С Новым годом! Как-то странно

Снова Новый год встречать.

Но мы все же не устанем

Поздравлять, добра желать.

С Новым годом вас китайским!

Мудрости восточной всем,

Пускай жизнь кажется райской,

Без печалей и проблем!

Поздравления с Китайским Новым годом

Китайский Новый год – поздравления в прозе

Пускай этот праздник Нового года, будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пускай в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пускай каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только верные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.

***

Вот на пороге Китайский Новый год. Я тебя хочу поздравить и от всей души пожелать столько счастья и везенья, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и крупные масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи процветания, хорошие мысли и новости жизни.

***

Пускай сегодня разноцветные огни ярких фейерверков и новогодних хлопушек, отпугнут все зло от вашего дома. Пускай теплые огоньки праздничных фонариков, согревают ваши сердца и оберегают уют вашей жизни. Желаю вам процветания, пускай богатство, наполняет ваши дома. Здоровья, долголетия и силы священного дракона. С Новым годом!

Китайский Новый год – открытки

Поздравления с Китайским Новым годом

Поздравления с Китайским Новым годом

Поздравления с Китайским Новым годом

Поздравления с Китайским Новым годом

Поздравления с Китайским Новым годом

Поздравления с Китайским Новым годом

Китайский Новый год – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях встречи Китайского Нового года.

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