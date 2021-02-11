Китайский Новый год: поздравления, открытки и видео к празднику

Китайский Новый год – 2021 приходится на пятницу, 12 февраля. Отмечается он по лунному календарю, поэтому дата праздника не является фиксированной. Символом наступающего года, согласно восточной традиции, будет Белый Металлический Бык, который придет на смену хозяйке 2020-го Крысе.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил яркие поздравления с праздником в стихах и прозе, картинки и открытки с пожеланиями на украинском, китайском и английском языках.

Зима проходит и вот-вот,

Идет Китайский Новый год.

Пусть вам он принесет с собой,

Достаток в дом, души покой.

Любовь в сердца, в делах удачу,

Пусть все смеются и не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И только радость целый год!

***

Всегда полон веселья

Китайский Новый год!

Пусть яркие мгновения

Праздник принесет!

Желаю счастья много,

Добра, любви, успеха,

Здоровьечка стального,

Радости и смеха!

***

Прошел славянский Новый год,

Настал Китайского черед.

Пускай же всем он принесет

Жизнь без печалей и забот!

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Нехай це свято Нового року буде прикрашене мільярдами яскравих вогнів китайських ліхтариків. І нехай у вашому житті цього року буде стільки ж щасливих випадків, скільки вогників запалять під час святкування. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею і благополуччям, спокоєм і мудрістю, завдяки якій ви завжди зможете приймати тільки правильні рішення, які приведуть вас до великого успіху.

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С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах, чтобы символ года принес Вам счастье, достаток и здоровье, чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.

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Ось на порозі Китайський Новий рік. Я тебе хочу привітати і від щирого серця побажати стільки щастя і везіння, скільки є китайців на планеті. Яскравого життя, немов веселий карнавал, і нехай буде стіл багатий не тільки в святкові дні, а радість і удача супроводжують усюди.

Китайский Новый год в переводе на английский язык звучит как Chinese New Year, апоздравление с праздником – Happy Chinese New Year.

Чтобы по-китайски поздравить с Новым годом, можно сказать 新年快乐 (Xīnnián kuàilè – "Веселого Нового года") или 恭贺新禧 (Gōnghè xīnxǐ – "Поздравляю с Новым годом").

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Китайский Новый год 2021 и как правильно встретить Белого Быка. Так, например, считается, что желательно отметить праздникв кругу семьи, так как покровитель грядущего года является домашним животным.

По материалам: pozdravok.ru.