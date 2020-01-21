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21 января • обновлено в 13:06
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Как привлечь счастье и деньги в китайский Новый год: главные магические ритуалы

1.5т
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Китайский Новый год связан со многими обрядами и ритуалами. В Китае верят, что эти ритуалы способны на весь следующий год установить любовь, благополучие и спокойствие в доме.

О том, какие магические ритуалы нужно выполнить в китайский Новый год 2020, чтобы привлечь счастье и достаток в свой дом, – далее в материале OBOZREVATEL.

Как привлечь счастье и деньги в китайский Новый год: главные магические ритуалы

фото: magnitiza.ru

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Цитрусовые

На праздничном столе в китайский Новый год обязательно должны быть цитрусовые – мандарины и апельсины. При этом важно, чтобы число цитрусовых на тарелке было парным. Оптимальный вариант – по восемь штук на одном блюде.

Красный цвет

В Китае считают, что красный цвет отпугивает злые духи, которые накануне китайского Нового года выбираются на землю и вредят людям. Поэтому повсюду развешивают красные фонарики, надевают одежду красного цвета и украшают дом в красных тонах, чтобы защититься от несчастья и горести. По поверью, красный цвет защищает от невзгод, поэтому в китайский Новый год он должен доминировать не только в декоре, но и в одежде всей семьи.

Как привлечь счастье и деньги в китайский Новый год: главные магические ритуалы

фото: СТБ

Раздача денег

Раздача денег в подарок – древняя китайская традиция. Перед китайским Новым годом сделайте конверт из бумаги красного цвета и положите туда купюру и записку с пожеланиями. В китайский Новый год подарите такие конверты своим близким – деньги в них считаются талисманами, которые привлекают достаток и благополучие.

Магический ритуал "108 апельсинов"

Одним из самых сильных ритуалов в китайский Новый год, привлекающих благополучие, считается ритуал "108 апельсинов". В Новогоднюю ночь нужно вкатить 108 апельсинов (около 30 кг) в свою квартиру так, чтобы они попали во все комнаты. В течение суток апельсины должны лежать на полу, время от времени их нужно поднимать, повторяя слова: "любовь в дом", "деньги в дом", "удача в дом" и т.д.

Как привлечь счастье и деньги в китайский Новый год: главные магические ритуалы

фото: "Телеграф"

А через 24 часа необходимо раздать апельсины друзьям и близким, свариь варенье, приготовить свежевыжатый сок или просто съесть. В восточной культуре число 108 считается сакральным, поэтому этот магический ритуал обязательно должен принести гармонию и благополучие в дом.

Ритуал для привлечения денег

Возьмите лист бумаги красного цвета и зеленый маркер или краску. Напишите сумму, которую хотите заработать в течение года и приклейте монетку в 10 копеек, разрисовав лист изображениями монет и купюр. Затем сверните рисунок в свиток, завяжите золотой и красной лентой и спрячьте.

Как привлечь счастье и деньги в китайский Новый год: главные магические ритуалы

фото: KP.UA

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Красный мешочек

Сшейте из красной ткани мешочек небольшого размера. В канун китайского Нового год засыпьте его монетами, заранее вымыв их в проточной воде. Таким образом вы смоете чужую энергетику с денег. Затем завяжите мешочек красной и золотой лентами и поставьте в самое красивое неметаллическое блюдо. Далее следует засыпать мешочек рисом, перенести его в юго-восточную часть квартиры и оставить в углу комнаты.

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Автор
Алина Мельник
Темы
Праздники Новый год
Место
Украина
Теги
традиции праздник Новый Год-2020
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