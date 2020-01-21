Китайский Новый год-2020: как отметить и что категорически нельзя делать

Украина уже отметила Новый год-2020, хотя на самом деле год Крысы еще не наступил по китайскому календарю.

Как известно, по китайской традиции дата встречи нового года меняется из года в год – все потому, что этот праздник отмечается по лунному календарю. В 2020 году второе новолуние после зимнего солнцестояния наступит 25 января. Именно в этот день начнется год Белой Металлической Крысы, который продлится до 19 февраля 2021 года. Как правильно отметить китайский Новый год-2020, каковы его история, традиции и запреты, – расскажет OBOZREVATEL.

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Китайский Новый год: история праздника

Первый день празднования китайского Нового года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть, в этом году, на 25 января. Празднование продлится с 24 по 30 января.

По преданиям, история китайского Нового года началась более трех тысяч лет назад с борьбы против мифического чудовища, прозванного Нянь (Год).

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Нянь представлял собой животное, которое выглядело как бык с головой льва и обитало на морском дне. Китайцы верили, что в ночь перед Новым годом он выбирался на землю и вредил людям и животным и похищал богатства. Однажды люди заметили, что Нянь опасается красного цвета, огня и громких звуков.

Поэтому, чтобы защитить себя от злого создания, в Китае освоили обычай наклеивать красные парные надписи Дуйлянь перед входом в дом, развешивать красные фонари в конце года и запускать фейерверки.

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Китайский Новый год: как отметить

В Китае традиционно в канун Нового года за праздничным столом собирается вся семья. К столу подают, как правило, богатые блюда: мясо, рыбу, цзяоцзы (китайские пельмени, которые символизируют воплощение главных пожеланий), утку, курицу, свинину, сладости.

При этом все блюда на столе в китайский Новый год имеют свое значение. Так, китайские клецки, которые жарят на воде, являются символом исполнения желаний. В некоторых провинциях страны внутрь таких клецок кладут маленькие монетки; кому они попадутся – того ждет успех. Креветки символизируют счастье и здоровье, высушенные устрицы – успех. Салат из сырой рыбы, по китайским традициям, приносит удачу, а морские водоросли – процветание.

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В первый день китайского нового года стараются не есть мясо, поскольку считается, что оно может отпугнуть счастье. Рано утром в первый день Нового года в Китае дети поздравляют родителей, а в ответ получают поздравления и красные конверты с деньгами. После этого все идут в гости, где хозяевам дарят мандарины, а уходя, также получают мандарины в подарок.

До 25 января 2020 года нужно отдать все долги и решить все текущие проблемы. В доме следует навести порядок и избавиться от всего ненужного.

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Встречать китайский Новый год-2020 лучше всего в белой и блестящей одежде. Также подойдет бежевый, кремовый или светло-серый. Наряд желательно украсить блестящими украшениями. Одежды с принтами лучше избегать, а особенно могут отпугнуть Крысу изображения семейства кошачьих. То же касается и украшений для новогодней елки.

Вместе с тем, по мнению востоковедов, в год Белой Крысы ни один человек в Китае не придет на праздник в одежде белого цвета, поскольку он считается цветом траура, запрещенным в праздник. Лучше подобрать наряд красного цвета.

Также нужно иметь в виду, что встречать китайский Новый год-2020 лучше без крепких алкогольных напитков, отдав предпочтение легким винам, шампанскому или коктейлям.

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Что нельзя делать в китайский Новый год-2020

Так, на новогодний стол нельзя ставить груши – это к расставанию. Также нельзя дарить обувь, поскольку на китайском языке она созвучна со словом "злость".

Запрещается дарить ножи и другие острые предметы, а также символ траура – настенные часы.

Кроме того, никто в Китае не дарит календари и плакаты с китайскими божествами – иначе духи могут оставить дом того, кто дарит.

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Нельзя дарить и кошелек – это грозит безденежьем дарителю. Зонтик в подарок сулит расставание с человеком.

Также в китайский Новый год нельзя: плакать (навлекать неудачи), пить лекарства (весь год будет в болезнях), есть кашу (навлекать бедность), ломать вещи (весь год проведете далеко от семьи), брать в долг и одалживать деньги (финансовые потери в будущем году), подметать (выметать удачу), мыть голову (смывать богатство: в китайском языке слова волосы и богатство являются синонимами), использовать ножницы (к ссорам с людьми).

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