Кирилл Солнцеворот: что нельзя делать в самый длинный день года

В воскресенье, 22 июня, православная церковь почитает память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, и память преподобного Кирилла, игумена Белозерского. В народе праздник известен как Кириллов (Кириллин) день, или Кирилл Солнцеворот.

В эти сутки – самый длинный день и самая короткая ночь. Для земледельцев наступает самое тяжелое время: "С Кириллина дня – что солнышко дает, то у мужика в амбаре", – гласит пословица. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать об истории праздника, его традициях, приметах, а также о том, что нельзя делать в этот день.

В Кириллов день самый длинный день и самая короткая ночь Pixabay

Кириллов день: история праздника

Святитель Кирилл Александрийский (376-444) родился в Александрии, получил хорошее воспитание и образование. Он был племянником знаменитого патриарха Феофила, был посвящен при нем в диаконы Александрийской церкви.

После смерти Феофила Кирилл был избран патриархом Александрийским и возглавил борьбу против ереси. Святитель Кирилл также является автором многих богословских трудов, в которых изложены главные постулаты христианства.

Кирилл Александрийский был племянником знаменитого Феофила Pinterest

Преподобный Кирилл Белозерский был родом из Москвы, происходил из знатного рода. После смерти родителей жил у дяди-боярина, затем поступил в Симонов монастырь, впоследствии стал его настоятелем.

В 1397 году преподобный Кирилл построил храм в честь Успения Божией Матери, а также основал Кирилло-Белозерский монастырь.

Кирилл Белозерский основал Кирилло-Белозерский монастырь Pinterest

Традиции на Кирилла

В этот день принято сажать позднюю рассаду, начинать косить и сушить сено. Начиная с Кирилла в народе забывали о заморозках до самой осени, а к святому обращались с просьбой дать ясное и доброе лето.

По поверью, в Кириллов день солнце всю силу отдает земле и наступает астрономическое лето.

Приметы на 22 июня

На Кирилла поспела земляника – овес уже поздно сеять.

Много ягод – к холодной зиме.

Ласточки и стрижи низко летают – будет дождь.

Вороны часто кричат – к осадкам.

Муравьи вокруг муравейника собрались – к погожему дню.

Сон в ночь на 22 июня пустой. А вот дневное сновидение в Кириллов день, по примете, должно сбыться через пять лет.

Приметы на 22 июня: по клубнике судили о погоде Pixabay

Что нельзя делать в Кириллов день

Нельзя ругаться и конфликтовать – нужно простить своих обидчиков и соблюдать спокойствие.

Нельзя сплетничать. Не стоит разносить слухи, в целом старайтесь говорить по существу.

Зависть, как в принципе и в другие дни, под запретом в Кириллов день. От этого тяжелого чувства нужно избавляться. Постарайтесь научиться радоваться успехам окружающих.

Нельзя оставлять посуду немытой. По примете, чтобы угодить домовому, следует соблюдать чистоту.

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