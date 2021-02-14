Католики 14 февраля чтят Кирилла и Мефодия, а не Валентина: история праздника

В воскресенье, 14 февраля, католическая церковь чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И хотя во всем мире в этот день принято отмечать День святого Валентина, у католиков святой с таким именем почитается лишь на местном уровне в некоторых епархиях.

OBOZREVATEL рассказывает историю признания святых братьев западными христианами, а также о том, какой вклад они внесли в развитие славянской письменности.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий были братьями из греческого города Фессалоники. Они вошли в историю как просветители славян, покровители Европы и создатели славянского алфавита.

Получив хорошее образование, братья отказались от карьеры в пользу служению Церкви. Примерно в 860 году они дважды посетили Херсонес, а затем император Михаил III отправил их с миссией в Великую Моравию – славянское государство, включавшее в себя территории современных Венгрии, Словакии, Чехии, часть Польши и Украины.

Миссия была инициирована по просьбе князя Моравии Ростислава, который добивался ограничения влияния немецких церковников на своих землях и проповедования христианства не на латыни, а на понятном славянам языке.

На основе солунского (южнославянского) диалекта Кирилл и Мефодий создали литературный старославянский язык и новую азбуку – глаголицу – для оформления церковных текстов. Они и их ученики перевели на старославянский главные церковные книги, включая Библию, проповедовали и учили народ новому языку. Впоследствии старославянский оформился в церковнославянский язык.

Если ранее к Богу позволялось обращаться только на древнееврейском, латинском и греческом языках, то благодаря святым Кириллу и Мефодию трехъязычная ересь была осуждена, и папа римский Адриан II официально разрешил проводить богослужение на славянском языке.

На территориях католиков святые Кирилл и Мефодий долго почитались только в Чехии и Далмации (территория современных Хорватии и Черногории) как "местночтимые святые".

Однако в 19 веке, на волне подъема национального самосознания славян почитание Кирилла и Мефодия распространилось и на другие территории. С 1880 года они были признаны общечтимыми святыми в католицизме.

Могила святого Мефодия находится в Велеграде в Чехии: когда-то этот город был столицей Великой Моравии. Каждый год 14 февраля там устраивают пышные празднества в честь братьев из Солуни.

После реформы Римско-Католического календаря святых, проведенной в 1969 году, празднование памяти мученика Валентина как общецерковного святого 14 февраля было упразднено из-за отсутствия сведений о нем (в церковной литературе указано лишь имя святого и то, что он был усечен мечом).

По этой причине уже более 50 лет католическая церковь 14 февраля празднует не "День Валентина", а память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Память же Валентина в настоящее время отмечается на местном уровне в некоторых епархиях.

Православная церковь 19 июля почитает священномученика, пресвитера Валентина Римлянина, а 12 августа – священномученика, епископа Валентина Интерамнского.

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