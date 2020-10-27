Католическое Рождество в 2020 году: сколько выходных будет у украинцев

Католическое Рождество, которое ежегодно отмечается 25 октября, в 2020 году приходится на пятницу.

В Украине этот день является государственным праздником и официальным выходным днем. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 25, 26 и 27 декабря.

Так, 16 ноября 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней", учредив празднование католического Рождества на государственном уровне. Вместе с тем, был отменен официальный выходной 2 мая.

До этих нововведений праздничным днем было только 7 января, когда Рождество отмечают по юлианскому календарю.

На католическое Рождество в 2020 году украинцы будут отдыхать три дня подряд – 25, 26 и 27 декабря Pixabay

Как известно, Рождество для католиков и протестантов является важнейшим христианским праздником. Накануне верующие придерживаются Адвента – времени в ожидании праздника, когда люди особо уделяют внимание духовной жизни, некоторые, по желанию, придерживаются поста.

Вечером 24 декабря с первой звездой семьи собираются на Святой Ужин, состоящий из постных блюд. 25 декабря к столу подают праздничные блюда – запеченную индейку, утку, свинину и т.п. Также у рождественской елки дети ищут подарки от Санта-Клауса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько будет выходных в Украине на новогодние праздники. Канун Нового года, 31 декабря, в 2020 году приходится на четверг. Этот день будет рабочим, но время работы рекомендовано сократить на 1 час.