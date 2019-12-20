Католическое Рождество 25 декабря: что категорически нельзя делать

В ночь с 24 на 25 декабря католическая церковь отмечает Рождество Христово.

Это один из самых любимых праздников христиан, в который храмы проводят торжественные мессы, а в семьях принято дарить и получать подарки в специальных рождественских носках. О традициях, истории и о том, что нельзя делать в католическое Рождество, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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Католическое Рождество: история

Восход первой звезды в ночь на 25 декабря знаменует собой рождение Сына Божьего Иисуса Христа. Он появился на свет в пещере, где пастухи с животными прятались от непогоды. Мир узнал о рождении Спасителя от ангелов, которые известили пастухов.

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Волхвы, которые шли на свет яркой звезды, принесли свои дары Сыну Божьему – ладан, золото и смирну. Как известно, сцена рождения Иисуса Христа стала главным символом Рождества.

Подробно о рождении Иисуса Христа рассказывается только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею (для переписи населения, – ред.), обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

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Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.

Кроме католиков, Рождество в ночь на 25 декабря празднуют также протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся Новоюлианским календарем.

Католическое Рождество: традиции

В канун Рождества, вечером 24 декабря католики отмечают Сочельник – самый строгий день католического Рождественского поста, хотя сам пост – Адвент – у католиков не такой строгий, как у православных.

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На стол ставят 12, желательно постных, блюд. Как и православные христиане, католики свою вечернюю трапезу начинают с кутьи. Причем до появления первой звезды на небе взрослые не едят, перекус позволен только детям.

У католиков рождественская кутья – блюдо праздничное, в отличие от кутьи у православных, которая у них является поминальным блюдом. Готовят кутью обычно из зерен пшеницы, иногда из риса с изюмом.

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Что касается трапезы в само католическое Рождество 25 декабря, она начинается с постного хлеба, который еще называется оплаток. А главным блюдом на столе считается запеченная индейка.

В Рождество католическая церковь проводит три рождественские службы – мессы.

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Первая начинается в полночь – Месса Навечерия Рождества: символизирует единство Отца и Сына. Вторая служится на рассвете, она символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. Третья служится днем – это символ рождения Иисуса в сердцах всех верующих.

Как известно, в Рождество 25 декабря у католиков принято дарить и получать подарки. А дети с нетерпением ждут подарков от Санта-Клауса, который кладет их в специальные рождественские носки. Также к празднику ярко украшают весь дом.

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В католическое Рождество также есть традиция колядовать: колядуют, как правило, в кругу семьи, в отличие от православных христиан, которые обходят каждый дом на пути, чтобы возвестить о рождении Сына Божьего.

Католическое Рождество: что нельзя делать 24 и 25 декабря

До восхода первой звезды в Сочельник 24 декабря нельзя обедать, перекус разрешен только детям.

В само католическое Рождество 25 декабря, как и в православное, нельзя заниматься физическим трудом. Также запрещается шить и заниматься рукоделием. Многие верят, что это грозит внезапной слепотой или глухотой.

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Также существует запрет садиться за рождественский стол в ношеной одежде, иначе грядет неудача. В католическое Рождество нельзя надевать и черное, иначе ждет беда.

Запрещается у католиков и экономить на празднике: считается, что чем больше денег семья потратит на Рождество, тем больший достаток ожидает ее в следующем году.

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В праздник нельзя также сквернословить, ругаться и спорить, особенно за столом.

Издавна на католическое Рождество запрещалось ходить в лес на охоту. Говорили, что в этот святой праздник охотник может погибнуть от холода или стать жертвой зверя.

Верующим также запрещено гадать на Рождество.

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