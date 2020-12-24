Рождество 25 декабря в Украине: главные традиции праздника

В пятницу, 25 декабря, католики, протестанты и часть православных отмечают Рождество Христово.

Это один из важнейших дней для верующих, который посвящен чудесному рождению Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. О главных традициях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

История Рождества

Сын Божий Иисус Христос родился у Девы Марии в городе Вифлеем в то время, когда Иудеей – провинцией Римской империи – правил деспотичный царь Ирод. Тогда в стране проводилась перепись населения и всем гражданам было велено прийти в свой родной город.

Иосиф и беременная Мария отправились в Вифлеем. Когда пришло время родов, Мария родила младенца Иисуса в пещере, так как в гостинице не оказалось места.

Первыми поклониться родившемуся Спасителю пришли пастухи, узнавшие о чудесном событии благодаря явлению ангела. А яркая Вифлеемская звезда привела к Иисусу волхвов. Как царю, они преподнесли Ему свои дары – золото, ладан и смирну.

Христианская церковь считает, что Иисус Христос родился 25 декабря Unsplash

Слухи о рождении Мессии дошли до Ирода, и жестокий правитель решил Его уничтожить, боясь за свой трон: он отдал приказ убить всех младенцев младше двух лет. Но Иосифу явился ангел, который повелел семье бежать в Египет, где они и прожили до смерти Ирода.

Христианская церковь считает, что Иисус Христос родился 25 декабря, то есть через девять месяцев после Благовещения, которое празднуется 25 марта и символизирует историю о явлении архангела Гавриила Марии, возвестившего о скором рождении Сына Божьего. Официально дата Рождества была установлена в 431 году на Эфесском церковном соборе.

К Рождеству католики украшают дома и наряжают елки Unsplash

Традиции Рождества у католиков

К Рождеству верующие готовятся заранее – наряжают рождественскую елку, украшают дома и готовят подарки друг для друга.

Адвент – время поста и покаяния у католиков перед Рождеством, – не такой строгий, как Рождественский пост у православных, однако в Сочельник, 24 декабря, принято не вкушать никакой еды до появления первой звезды.

Вечером вся семья собирается на постный ужин, который состоит из 12 блюд. Начинают, как и православные, с кутьи, однако она у них является праздничным блюдом (у православных – поминальным).

В Рождество за столом собирается вся семья Pexels

Во время трапезы члены семьи разламывают освященные хлебцы – облатки – и обмениваются ими, желая друг другу добра. Этот обычай учит делиться с ближними даже последним и символизирует Тайную Вечерю, когда Иисус Христос преломил хлеб со своими апостолами.

После ужина католики идут в церковь на праздничную мессу. В Рождество проводятся три богослужения, посвященных Бога-Отцу, Божьей Матери и душам христиан. В храмах устанавливают ясли-вертепы.

25 декабря семьи собираются за праздничным столом, колядуют, дарят друг другу подарки. Дети традиционно находят сюрпризы от Санта-Клауса в специально приготовленных носках.

Дети в Рождество ждут подарков от Санта-Клауса Unsplash

Что нельзя делать в Рождество

Заниматься физическим трудом и рукоделием.

Садиться за стол в неопрятной старой одежде.

Ругаться, злиться, завидовать, желать зла кому-либо.

Экономить. Католики верят: чем больше потратить на праздник, тем больше будет достаток в будущем году.

Гадать.

Ходить на охоту.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему Рождество Христово празднуют в разные даты. Так, в Украине православные и греко-католики отмечают праздник 7 января, а католики – 25 декабря.