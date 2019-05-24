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Католическая Троица-2019: когда отмечают, значение и традиции

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В 2019 году католическая Троица приходится на 9 июня, потому что дата обычно рассчитывается от Пасхи, которая прошла 21 апреля.

OBOZREVATEL решил выяснить традиции и значение светлого праздника, что принято делать в этот день.

Троица Рублев

Троица Рублев

pravoslavie.ru

Католическая Троица – значение

Троица в религии – это сущность (Бог), представленный в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Они существуют в единстве, которое творит мир.

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Католическая Троица отмечается в следующее воскресенье за Пятидесятницей с XIV века (Trinity Sunday). Она символизирует день, когда Святой Дух сошел к ученикам Христа в свете и сиянии, наделив их благодатью и озарением. Эта дата также считается днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской церкви.

Троица

Троица

god2018.

Католическая Троица: традиции и что можно делать

На Троицу католические священнослужители облачаются в белые одеяния и проводят богослужение. По традиции храм и дома украшают зелеными ветвями, луговыми цветами и даже лепестками роз. Травы символизируют жизнь и являются некий оберегом. В некоторых странах на Троицу также трубят в трубы и проводят Духовские ярмарки.

Католическая Троица-2019: когда отмечают, значение и традиции

Костел Пресвятой Троицы римско-католической церкви

Отличие от православной Троицы

В православии на Троицу принято чествовать сошествие Святого Духа и Пресвятую Троицу одновременно – на 50-й день после Пасхи. В католицизме же все праздники разделены. Сначала отмечается Сошествие Святого Духа, через неделю – Троица, на 11-й день – праздник Тела и Крови Христовых.

На 19-й день состоится праздник Пресвятого Сердца Иисуса, а на 20-й – праздник Непорочного Сердца Девы Марии. Таким образом у католиков завершается цикл Пятидесятницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, православные в 2019 году отметят праздник Святой Троицы 16 июня. Традиционно этот день приходится на воскресенье. Светлый праздник отмечают три дня. Таким образом понедельник, 17 июня, будет выходным.

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Место
Украина
Тег
праздник
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