Католическая Пасха 2020: красивые поздравления, открытки и видео
12 апреля Светлое Воскресенье Христово отмечает католическая церковь. Как известно, главными символами Пасхи у католиков являются пасхальные яйца и Пасхальный кролик.
К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, видео, поздравления в стихах и прозе с католической Пасхой.
Пасха у католиков 2020: поздравления в стихах и прозе
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Сяє сонечко з небес!
Зазеленів вже темний ліс,
Христос воістину воскрес!
Прийшла весна – пора чудес,
Дзюрчить джерело – Христос воскрес!
Світліше в світі немає словес –
Воістину Христос воскрес!
***
Всех католиков сегодня
С Пасхой светлой поздравляем,
Этот праздник счастье дарит,
Улыбнуться заставляет,
Пусть пребудет с вами вера,
И Господь вас защищает,
От проблем, бед и болезней
Вашу жизнь оберегает!
***
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
***
Рік у рік любов Господня
Творить свято Великодня.
Маленькі ангели несуть дари з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Пусть праздник католической Пасхи принесет Вам и Вашим близким мир и гармонию, достаток и процветание, искренние эмоции и симпатии со стороны окружающих. Пусть не меркнет свет Вашей души, пусть не покидает Вас вера.
Католическая Пасха: открытки с поздравлениями
С Пасхой: видео с поздравлениями католикам
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По материалам: pozdravok.ru, narodna-pravda.ua.