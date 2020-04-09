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9 апреля • обновлено в 17:15
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Католическая Пасха 2020: красивые поздравления, открытки и видео

1.6т
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12 апреля Светлое Воскресенье Христово отмечает католическая церковь. Как известно, главными символами Пасхи у католиков являются пасхальные яйца и Пасхальный кролик.

К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, видео, поздравления в стихах и прозе с католической Пасхой.

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления

Пасха у католиков 2020: красивые поздравления

freepik.com

Пасха у католиков 2020: поздравления в стихах и прозе

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Сяє сонечко з небес!

Зазеленів вже темний ліс,

Христос воістину воскрес!

Прийшла весна – пора чудес,

Дзюрчить джерело – Христос воскрес!

Світліше в світі немає словес –

Воістину Христос воскрес!

***

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

art-shop.com.ua

Всех католиков сегодня

С Пасхой светлой поздравляем,

Этот праздник счастье дарит,

Улыбнуться заставляет,

Пусть пребудет с вами вера,

И Господь вас защищает,

От проблем, бед и болезней

Вашу жизнь оберегает!

***

Пасха у католиков 2020: поздравления и открытки

Пасха у католиков 2020: поздравления и открытки

otkritkiok.ru

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

Пасха у католиков 2020: поздравления и открытки

Пасха у католиков 2020: поздравления и открытки

freepik.com

***

Рік у рік любов Господня

Творить свято Великодня.

Маленькі ангели несуть дари з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Пасха у католиков 2020: поздравления и открытки

Пасха у католиков 2020: поздравления и открытки

art-shop.com.ua

Пусть праздник католической Пасхи принесет Вам и Вашим близким мир и гармонию, достаток и процветание, искренние эмоции и симпатии со стороны окружающих. Пусть не меркнет свет Вашей души, пусть не покидает Вас вера.

Католическая Пасха: открытки с поздравлениями

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

freepik.com

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

freepik.com

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

art-shop.com.ua

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

art-shop.com.ua

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

otkritkiok.ru

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

freepik.com

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

otkritkiok.ru

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

otkritkiok.ru

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

art-shop.com.ua

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

art-shop.com.ua

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

freepik.com

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

freepik.com

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

otkritkiok.ru

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

otkritkiok.ru

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

otkritkiok.ru

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

otkritkiok.ru

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

art-shop.com.ua

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

art-shop.com.ua

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

art-shop.com.ua

Пасха у католиков 2020: открытки

Пасха у католиков 2020: открытки

art-shop.com.ua

С Пасхой: видео с поздравлениями католикам

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается Еврейская Пасха 2020: как праздновать и что нельзя делать в Песах.

По материалам: pozdravok.ru, narodna-pravda.ua.

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Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
Праздники Пасха
Место
Украина
Теги
Католическая церковь традиции праздник религия
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