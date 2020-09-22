Картинки про осень и заставки на рабочий стол: лучшие варианты

Анна Паскевич Праздники 10:17, 22.09.2020 Обновлено: 11:03, 22.09.2020

Во вторник, 22 сентября, наступил День осеннего равноденствия. Так, в северном полушарии с этого момента начинается астрономическая осень.

Эта пора года отличается яркими красками, деревья приобретают желто-багровые оттенки, а опавшие листья покрывают дорожки в лесах и парках. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил красивые картинки осени, которые можно использовать в качестве заставки на рабочий стол.

Фото осени: картинки и заставки на рабочий стол

Картинка на рабочий стол: осень и урожай
Фото: Pexels
Картинка "Осень, кофе, листья"
Фото: Pixabay
Скачать картинку "Осень"
Фото: Pexels
Заставка на рабочий стол: радуга осенью
Фото: Pexels
Заставка на рабочий стол: осень, дождь, ребенок
Фото: Pexels
Скачать картинку: мальчик в осеннем парке под дождем
Фото: Pixabay
Картинка на рабочий стол: осень в городе
Фото: Pexels
Обои на рабочий стол: осень, девушка
Фото: Pexels
Скачать картинку: осень в парке
Фото: Pexels
Картинка про осень: осенний парк
Фото: Pixabay
Картинка "Пейзаж осени"
Фото: Pexels
Картинка про осень на рабочий стол
Фото: Pexels
Заставка на рабочий стол: осень, небо, листья
Фото: Pexels
Скачать картинку: осень, парк, озеро
Фото: Pexels
Скачать картинку: осень, лес, дорога
Фото: Pixabay
Картинка про осень и кофе
Фото: Pexels
Красивая заставка на рабочий стол: осенние листья
Фото: Pixabay
Скачать картинку: осень, листья, дорога
Фото: Pexels
Красивая картинка на рабочий стол про осень
Фото: Pixabay
Заставка на рабочий стол: осень, деревья
Фото: Pixabay
Картинка "Осенний пейзаж"
Фото: Pixabay
Заставка на рабочий стол: осень, листья, чай
Фото: Pixabay
Картинка про осень в городе
Фото: Pexels
Скачать картинку: осень, горы, домик
Фото: Pexels
Красивые обои на рабочий стол: осень, роса
Фото: Pixabay

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