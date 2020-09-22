Картинки про осень и заставки на рабочий стол: лучшие варианты

Во вторник, 22 сентября, наступил день осеннего равноденствия. Так, в северном полушарии с этого момента начинается астрономическая осень.

Эта пора года отличается яркими красками, деревья приобретают желто-багровые оттенки, а опавшие листья покрывают дорожки в лесах и парках. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил красивые картинки осени, которые можно использовать в качестве заставки на рабочий стол.

Фото осени: картинки и заставки на рабочий стол

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