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Картинки про осень и заставки на рабочий стол: лучшие варианты

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,3 т.
Осень –​​​​​​​ живописная пора с яркими пейзажами. Источник: Фото: Pexels

Во вторник, 22 сентября, наступил день осеннего равноденствия. Так, в северном полушарии с этого момента начинается астрономическая осень.

Эта пора года отличается яркими красками, деревья приобретают желто-багровые оттенки, а опавшие листья покрывают дорожки в лесах и парках. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил красивые картинки осени, которые можно использовать в качестве заставки на рабочий стол.

Фото осени: картинки и заставки на рабочий стол

Картинка на рабочий стол: осень и урожай
Картинка "Осень, кофе, листья"
Скачать картинку "Осень"
Заставка на рабочий стол: радуга осенью
Заставка на рабочий стол: осень, дождь, ребенок
Скачать картинку: мальчик в осеннем парке под дождем
Картинка на рабочий стол: осень в городе
Обои на рабочий стол: осень, девушка
Скачать картинку: осень в парке
Картинка про осень: осенний парк
Картинка "Пейзаж осени"
Картинка про осень на рабочий стол
Заставка на рабочий стол: осень, небо, листья
Скачать картинку: осень, парк, озеро
Скачать картинку: осень, лес, дорога
Картинка про осень и кофе
Красивая заставка на рабочий стол: осенние листья
Скачать картинку: осень, листья, дорога
Красивая картинка на рабочий стол про осень
Заставка на рабочий стол: осень, деревья
Картинка "Осенний пейзаж"
Заставка на рабочий стол: осень, листья, чай
Картинка про осень в городе
Скачать картинку: осень, горы, домик
Красивые обои на рабочий стол: осень, роса

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