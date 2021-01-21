Какой праздник 22 января: приметы на Филиппов день и именинники

22 января в Украине отмечают День Соборности Украины, в народном календаре этот день известен как Филиппов день. Именины празднуют Захар, Филипп, Петр, Виктор, Антонина и Павел.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какую погоду ждать в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 22 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

День Соборности (День единства Украины, "день Злуки")

В пятницу все украинцы празднуют свой государственный праздник – День соборности. В 1999 году его утвердили в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство. Акт вошел в нашу историю как "Акт злуки" и ровно 102 года назад его публично провозгласили в Киеве на Софийской площади.

В Украине 22 января каждый год отмечается День соборности. Amazing Ukraine

Кроме того, в 1992 году в этот день начался I Всемирный конгресс украинцев.

Филиппов день

Православная церковь сегодня почитает святителя Филиппа Московского, который жил при правлении Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Из-за этого святителя отправили в ссылку, а позже – убили.

Святитель Филипп, митрополит Московский. Скриншот YouTube

В древние времена Филиппов день считался днем хозяйственных забот после окончания праздников. За несколько недель, когда было запрещено убирать, дел накапливалось много. Народ старался привести в порядок и себя, и свое хозяйство. Так, 22 января массово затевали уборку, стирку и устраивали походы в баню, чтобы "смыть Святки".

Народные приметы на 22 января

Вороны сидят на деревьях – к скорым сильным морозам.

Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.

Если в этот день собака спит свернувшись в клубок – наступит похолодание.

Если на Филиппа ясно – год будет урожайным и благополучным.

22 января тучи идут против ветра – к снегопаду.

Что нельзя делать 22 января

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

В этот день запрещено пришивать пуговицы, чтобы не пришить к себе навсегда старые проблемы.

В этот день нельзя лениться, но и не стоит также перетруждать себя.

22 января тучи идут против ветра – к снегопаду. pexels.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в январе 2021 года: церковный календарь.