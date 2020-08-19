Какой праздник 20 августа: приметы на четверг и что нельзя делать

20 августа отмечают день Марины-Пимены и День лени. Pixabay

20 августа 2020 года православные христиане почитают память двух великомучеников – Марина Кесарийского и преподобного Пимена Многоболезненного. В народе праздник назвали День Марины-Пимены. Также в мире отмечается День лени.

OBOZREVATEL также предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День Марины-Пимены

В старину считалось, что святые Марин и Пимен являлись покровителями бедствующих, поэтому существовал обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами и фруктами.

День Марины-Пимены: что нужно делать Pixabay

Также считалось, что здоровый и сильный человек должен оказать помощь вдовам и сиротам – им помогали работать в поле, убирать несжатый хлеб, а в приюты относили гостинцы и продукты питания.

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Всемирный день лени

Этот необычный праздник уже на протяжении нескольких десятков лет отмечают 20 августа. День лени зародился в 1984-м году на Фестивале промышленности, торговли и культуры, который ежегодно – вплоть до 2012 года – проходил в Колумбии, в городе Итагуи. Финальный день фестиваля назвали "Всемирный день лени", а участников призвали ненадолго забыть о напряженных рабочих буднях и позволить себе остановиться, расслабиться и ничего не делать.

Всемирный день лени: что это за праздник Pixabay

Главная цель праздника, который пока не стал официальным – напомнить всему человечеству о важности отдыха и полноценного сна.

Приметы на 20 августа:

Аисты уже готовятся улетать на зимовку – осень, по приметам, будет холодной.

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро – ожидай хорошей погоды.

Если при встрече с первым аистом в вашем кармане деньги окажутся, быть вам богатым, если ключи – сытым и благополучным, ну а если карманы пусты - убытков не избежать.

Пара летящих аистов предвещает замужество и роды. А одинокий аист, стоящий неподвижно на одной ноге – безбрачие.

Что нельзя делать 20 августа:

Ночью на улице в этот день запрещено гулять, потому что можно надолго заболеть.

Нельзя принимать никаких быстрых решений – они могут привести к крайне негативным последствиям.

В этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться: кричать на них, бросаться камнями и тд. Предки верили, что нарушение этого запрета приведет к пожару.

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