Какой праздник 2 июля: народные приметы и что нельзя делать в этот день
2 июля 2020 года отмечается Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. По народному календарю чтят память Зосимы Пчельника.
OBOZREVATEL рассказывает читателю о значении этих праздников, а также, что нельзя делать 2 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.
Зосима Пчельник
Народный праздник "Зосима-пчельник" отмечается 2 июля (по старому стилю – 19 июня). Православной церковью в этот день чтится память Зосимы Аполлониадского – фракийского святого. Этому праведнику принято было молиться за избавление от несправедливой обиды и всяческих наговоров.
Зосима Аполлониадский родился во Фракии в 89 году. Когда он узнал о начавшихся преследованиях христиан, то оставил военную службу, принял крещение и посвятил свою жизнь молитвам и совершению добрых дел. Об этом донесли правителю Домициану и Зосиме пришлось предстать перед судом. Он оказался тверд в своей вере, отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам. За это бывшего воина подвергли пыткам, а через некоторое время обезглавили.
В этот день распространены были разные обычаи для пчеловодовы, соблюдение которых гарантировало хороший сбор меда.
Международный день спортивного журналиста
Международный день спортивного журналиста отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.
Основанием для установления даты праздника стало историческое событие – в этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.
Всемирный день НЛО
2 июля отмечается Всемирный день НЛО, который также называют Днем уфолога. Он посвящен исследователям необъяснимых объектов и явлений внеземного происхождения.
Этот день для праздника был выбран потому, что в конце июня или начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэллом американского штата Нью-Мексико впервые упал странный объект.
Приметы на 2 июля:
Летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь.
Если пчелы сидят на стенках улья – следует ждать сильной жары.
Перед засухою пчелы становятся злее, чаще жалят.
Родившиеся 2 июля обладают любвеобилием. Им дана способность разбираться в травах.
Что нельзя делать 2 июля:
Переедать, особенно пищу животного происхождения. Считается, что 2 июля нельзя есть больше, чем нужно твоему организму: больше в животе – меньше в кошельке.
Грустить и злиться на близких.
Брать и давать в долг. Если на Зосима не отдать долги – будут преследовать проблемы с деньгами целый год.
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