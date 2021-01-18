Какой праздник 19 января: приметы и именинники

19 января Православная церковь отмечает Крещение Господне. Именины празднуют в этот день Иван, Ян, Феофан, Марта.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет жизнь в наступившем году. О том, что нельзя делать 19 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Крещение Господне

Крещение – один из главных 12 христианских праздников, которым заканчиваются Рождественские святки. Именно в этот день Иоанн крестил в реке Иордан 30-летнего Иисуса Христа. В наши дни принято 19 января проводить службу на реке или озере, где предварительно вырезана прорубь в виде креста. В память о событиях Святого Писания прорубь называют иорданью. В нее принято окунаться и набирать святую воду. После церемонии водоосвящения люди спешат собраться за праздничным столом с кутьей и постными блюдами. Первый вернувшийся с реки должен первым отведать кутью.

В память о событиях Святого Писания прорубь называют иорданью. Facebook Alexey Furman

Народные приметы на 19 января

Если в праздник не было снега, лето ждали засушливое. А если погода была снежная и пасмурная – ждали обильный урожай.

Яркие звезды в этот день сулили год без больших политических потрясений.

Если на Крещение выпало много снега, здоровье будет крепким.

Если будет полнолуние – будет большая вода.

Что нельзя делать 19 января

Нельзя нырять в прорубь, если перед этим человек не исповедовался и не причастился. Pinterest

Категорически запрещено заниматься домашними делами, в том числе уборкой, стиркой, вязанием и шитьем.

Окунаться в прорубь не стоит, пока священник не опустит в воду распятие и не дочитает до конца молитву;

Перед купанием в проруби и после нельзя употреблять алкоголь;

После сочельника и до момента освящения воды, нельзя было есть;

Не стоит в этот день оставлять обувь за порогом;

Нельзя нырять в прорубь, если перед этим человек не исповедовался и не причастился.

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