Какой макияж выбрать на Новый год: советы от бьюти-блогера

Выбирая макияж для новогодней вечеринки, лучше не экспериментировать, а остановиться на наиболее комфортном для вас образе, к которому не помешает также добавить блесток.

Об этом в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL рассказала бьюти-блогер Лиза Краснова. В первую очередь она рекомендует использовать проверенные средства.

По словам Красновой, новую косметику лучше не применять в такой ответственный вечер, необходимо поэкспериментировать с ней несколько раз, посмотреть как реагирует ваша кожа, комфортная ли она и достаточно ли стойкая.

Также бьюти-блогер рекомендует в новогоднюю ночь использовать самые сияющие и блестящие средства, так как они соответствуют символу наступающего года – Белому Металлическому Быку. Блестки можно использовать на всех частях тела – в макияже, маникюре, прическе, на теле. Тем более, что глиттеры есть на любой карман: от самых бюджетных до более профессиональных. Наносятся они на специальный праймер.

При этом самыми выигрышными цветами в одежде для встречи Нового года-2021 будут белый, черный и зеленый, а также светлые металлические оттенки. При этом, как считают астрологи, выбирать определенный оттенок в одежде нужно в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступающем году: если ждете роста доходов – белый наряд, а если ищете вторую половинку – обратите внимание на светло-серые или серебристые. Главным аксессуаром новогодней ночи 2021 станутметаллические украшения.

А чтобы любая девушка могла почувствовать себя королевой в новогоднюю ночь, OBOZREVATEL подготовил варианты модных нарядов. Это может быть платье с объемными рукавами, комбинезон, топ с брюками или полупрозрачное платье.

Также OBOZREVATEL сделал подборку самых модных решений праздничных причесок для встречи Нового года. Их можно сделать самостоятельно даже в домашних условиях.

Также украинский дизайнер Андре Тан в преддверии Нового года рассказал, какие ошибки нельзя допускать при выборе наряда на праздничный корпоратив. По его словам, в этом году не нужно слишком креативничать со своим образом.