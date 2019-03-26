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Какой будет погода весной: приметы и праздники 26 марта 2019

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26 марта 2019 года отмечают День Национальной гвардии Украины, почитают память Святого Никифора. Также, свой день рождения празднует Стив Тайлер, а в 1828 году Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт

Приметы 26 марта могут указать на то, какой погода будет весной. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

Какой будет погода весной: приметы и праздники 26 марта 2019
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Никифоров день

26 марта почитают память патриарха Константинопольского Никифора, жившего в восьмом-девятом веках. В народе про этот день говорят "на Никифора". Как и любой праздник, он имеет свои традиции и запреты. Например, считается, что если в этот день прилетают гуси, то год будет урожайный. О грядущем тепле также извещают прилетающие 26 марта жаворонки.

Какой будет погода весной: приметы и праздники 26 марта 2019

День Национальной гвардии Украины

Это профессиональный праздник, всех военнослужащих и лиц гражданского персонала Национальной гвардии Украины. Праздник установлен учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка.

Какой будет погода весной: приметы и праздники 26 марта 2019

Приметы 26 марта

На Никифора туманы – лето ненастным будет;

Из березы много сока течет – будет ненастное лето;

Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной;

Гуси прилетели раньше – соберете богатый урожай;

Порезаться в этот день – сильный испуг может быть;

Если 26 марта срубить дерево – это привлечет несчастья.

Какой будет погода весной: приметы и праздники 26 марта 2019

Родились 26 марта

1948 — Стивен Тайлер, американский рок-музыкант, вокалист и лидер группы "Aerosmith".

Какой будет погода весной: приметы и праздники 26 марта 2019

1985 — Кира Найтли, английская актриса.

Какой будет погода весной: приметы и праздники 26 марта 2019

Также 26 марта

1828 — Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 — В США запатентован медицинский пластырь.

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Evans Judith
Evans Judith
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