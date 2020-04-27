Какого числа День матери в 2020 году в Украине: дата

Виктория Жмайло Праздники 09:30, 27.04.2020 Обновлено: 10:38, 27.04.2020

День матери в Украине в 2020 году выпадает на 10 мая.

Как известно, в нашей стране этот день отмечается во второе воскресенье мая в соответствии с Указом Президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99.

День матери 2020 в Украине

День матери имеет международный статус и празднуется в десятках стран мира.

Традиция праздновать День матери пошла из США. В 1907 году Анна Джарвис, чтобы отдать дань памяти своей матери, выступила с предложением учредить такую дату. Ее поддержали местные власти, а со временем к инициативе присоединились и другие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году немецкий супермаркет Edeka подвергся жесткой критике из-за рекламного ролика ко Дню матери.

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