Какие сладости пекут на День святого Николая в разных странах: кондитер опубликовала список

Уже скоро придет долгожданный праздник – День святого Николая, который традиционно отмечают 19 декабря. Так, кондитер, победительница телешоу "МастерШеф-2" Елизавета Глинская поделилась лакомством, которое пекут в этот день в разных странах мира.

Вкусное печенье или же другую выпечку можно приготовить и в Украине. Соответствующий пост эксперт опубликовала на своей странице в Facebook.

Печенье "Спекулос"

Это блюдо 19 декабря готовят в Бельгии и Нидерландах, а в Германии и Дании – на Рождество. Печенье имеет прямоугольную форму с изображениями Святого Николая.

Сюда добавляют корицу, гвоздику, кардамон, мускатный орех и белый перец. Также иногда можно посыпать миндальной мукой или хлопьями.

Печенье "Спекулос" Cookery Daily

Печенье "Пеппаркакор"

Его готовят в Швеции, Латвии, Эстонии, Финляндии и странах Скандинавии. Пеппаркакор – это тонкое печенье с имбирем, корицей и гвоздикой.

Так, эти сладости могут быть в виде елочек, звезд, ангелочков и пряничных человечков.

Печенье "Пеппаркакор" juegoscocinarpasteleria.org

Выпечка Nikolausgebäck

В канун Дня святого Николая в Германии готовят аккуратных человечков из сдобного дрожжевого теста. Затем их красиво выкладывают на стол, чтобы Николай принес подарки.

Выпечка Nikolausgebäck Genussregion Oberfranken

Пряничные человечки

Блюдо готовят в Швейцарии из постного теста. После этого печенье упаковывают в жестяные, картонные коробки или в пестрые бумажные пакеты и вручают близким.

Пряничные человечки Этномир

"Миколайчики"

Эти медовые пряники готовят в Украине. Согласно легенде, их выпекает Святой Николай со своими помощниками.

Блюдо может быть в виде зверюшек, рыбок или человечков. Пряники разрисовывают глазурью и вместе с подарками подкладывают детям под подушку.

"Миколайчики" IRPIN-FOOD

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в Украине будут отмечать День святого Николая. Подарки, которые дети находят праздничным утром под своей подушкой, – одна из главных традиций этого дня.