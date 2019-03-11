Какие молитвы читать во время Великого поста: тексты

В понедельник, 11 марта, у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 27 апреля. Он не только самый длинный, но и самый строгий в христианском календаре. Важно помнить, что этот период направлен не только на телесное, но и на духовное очищение.

Поэтому, чтобы религиозная традиция не превратилась в обычную диету, ежедневно обращайтесь с молитвами к Господу и святым. OBOZREVATEL расскажет, какие молитвы нужно читать в пост дома.

Утренняя молитва

Фото: polissia.net

Православные христиане знают, что каждое утро необходимо начинать с молитвы, особенно во время поста. С ее помощью вы сможете создать положительный настрой и защитите себя от любых неприятностей.

"Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго".

Вечерняя молитва

В период Великого поста рекомендуется не только начинать, но и завершать день молитвенным обращением. Данную молитву желательно произносить каждый вечер перед сном:

"Господь Бог, создатель всего живого на земле и Царь Небесный, прости же меня за грехи, совершенные мною за день словом или делом. Даже во сне я, раб(а) Божий(ия), не теряю веру в Тебя. Верю, что избавишь Ты меня от грехов да очистишь душу мою. Каждый день надеясь я на защиту Твою. Услышь же молитву мою, ответь на просьбы мои. Аминь".

Фото: willbeua.com

Перед тем, как ложиться спать, не забудьте обратиться с молитвой к своему Ангелу Хранителю:

"Ангел Хранитель, защитник души моей и тела моего. Если же я согрешил в этот день, избавь меня от грехов. Не дай Господу Богу разгневаться на меня. Помолись за меня, раба(у) Божьего(ю) (имя), перед Господом Богом, попроси его об отпущении грехов моих и защити меня от совершения зла. Аминь".

Молитва о прощении грехов

Во время Великого поста каждый верующий человек должен покаяться и попросить прощение за свои грехи — это важная часть духовного очищения. Повторяйте молитву каждый день:

Фото: inlviv.in.ua

"Обращаюсь я, раб(а) Божий(ия) (имя), к Тебе, Господь, и от всего сердца прошу Тебя простить грехи мои. Смилуйся надо мной, Царь Небесный, избавь меня от душевных мучений и самоистязания. К Тебе же я обращусь, Сын Божий. Умер Ты за грехи наши и воскрес Ты, чтобы жить вечно. Надеюсь я на помощь Твою и прошу благословить меня. Навсегда Ты Спаситель мой. Аминь!"

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