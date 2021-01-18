Как загадать желание на Крещение, чтобы оно сбылось

День Крещения Господня, 19 января, издавна считался поворотным моментом в жизни человека, когда принято строить планы на будущее, надеяться на положительные изменения и исполнение самых сокровенных желаний.

В преддверии праздника OBOZREVATEL решил рассказать, как правильно загадывать, чтобы ваши мечты обязательно исполнились. Есть пять способов:

Самым распространённым является написание 12 желаний на небольших листочках бумаги. В ночь на 19 января их нужно положить под подушку, а утром вытянуть три – они и должны исполниться. Поставить воду в посудине в Крещенский Сочельник — и как только жидкость начнёт "вздрагивать" и шевелиться, выйти на улицу и, глядя в небо, загадать самое сокровенное, проговорив суть трижды. Воду не выливать, можно поставить ее под святой образ и таким образом хранить. Ещё один способ — налить в чашку святой воды, бросить в неё монету из серебра и расположить так, чтобы поймать свет луны, особенно в полнолуние. Затем нужно шёпотом озвучить три раза своё желание, выйти из дома и вылить воду, а монету спрятать в укромном местечке, известном только вам. Если вы планируете в Крещенский Сочельник окунаться в прорубь, то обязательно произнесите желание в момент погружения, а на следующий после 19 января день, выйдите на улицу или на балкон для искренней беседы с Богом, чтобы закрепить свою просьбу. Также во время купания можно взять с собой в прорубь какой-то яркий камень — аквамариновый или перламутровый. Бросьте камень в воду с мыслями о самом сокровенном.

Также Крещенский Сочельник издавна считался последней возможностью для святочных гаданий, этим и пользуются доныне девушки и женщины в попытках узнать, что их ждет в ближайшем будущем. О нескольких популярных в Крещение гаданиях читайте в нашем материале.

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