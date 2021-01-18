Как загадать желание на Крещение, чтобы оно сбылось

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Праздники
1,0 т.
Как загадать желание на Крещение, чтобы оно исполнилось

День Крещения Господня, 19 января, издавна считался поворотным моментом в жизни человека, когда принято строить планы на будущее, надеяться на положительные изменения и исполнение самых сокровенных желаний.

В преддверии праздника OBOZREVATEL решил рассказать, как правильно загадывать, чтобы ваши мечты обязательно исполнились. Есть пять способов:

  1. Самым распространённым является написание 12 желаний на небольших листочках бумаги. В ночь на 19 января их нужно положить под подушку, а утром вытянуть три – они и должны исполниться.

  2. Поставить воду в посудине в Крещенский Сочельник — и как только жидкость начнёт "вздрагивать" и шевелиться, выйти на улицу и, глядя в небо, загадать самое сокровенное, проговорив суть трижды. Воду не выливать, можно поставить ее под святой образ и таким образом хранить.

  3. Ещё один способ — налить в чашку святой воды, бросить в неё монету из серебра и расположить так, чтобы поймать свет луны, особенно в полнолуние. Затем нужно шёпотом озвучить три раза своё желание, выйти из дома и вылить воду, а монету спрятать в укромном местечке, известном только вам.

  4. Если вы планируете в Крещенский Сочельник окунаться в прорубь, то обязательно произнесите желание в момент погружения, а на следующий после 19 января день, выйдите на улицу или на балкон для искренней беседы с Богом, чтобы закрепить свою просьбу.

  5. Также во время купания можно взять с собой в прорубь какой-то яркий камень — аквамариновый или перламутровый. Бросьте камень в воду с мыслями о самом сокровенном.

Также Крещенский Сочельник издавна считался последней возможностью для святочных гаданий, этим и пользуются доныне девушки и женщины в попытках узнать, что их ждет в ближайшем будущем. О нескольких популярных в Крещение гаданиях читайте в нашем материале.

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