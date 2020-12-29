Как задобрить "хозяина" 2021 года: Андре Тан назвал главные правила

2021 – год Белого Металлического Быка. Так, украинский дизайнер Андре Тан рассказал несколько правил для того, чтобы задобрить "хозяина" будущего года.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Благодаря этим советам вы проживете время без проблем, и даже сможете найти вторую половинку.

Правило "чем скромнее, тем моднее"

Бычок практичное животное, поэтому не любит бриллиантов и лишнего блеска: придется прятать драгоценности в шкатулку до лучших времен. А вот металлическое мерцание порадует Быка: разбавьте свой наряд клатчем с пайетками или же длинной моносерьгой (будет в тренде весь следующий год!)

В чем встречать Новый год www.pinterest.ru

Правило "как же прекрасен бархат"

Выбирайте, что душе угодно: комбинезон, юбка, блуза. Фаворит Андре Тана – ассиметричное платье с одним открытым плечом. Важный нюанс: при выборе бархата важна идеальная посадка. Если будут собираться складки, пара лишних килограмм вам обеспечены.

Правило "элегантность с комфортом"

Половину 2020 года мы провели в пижаме. Почему бы не встретить так и Новый год? Обратите внимание на плотность ткани: она не должна быть слишком тонкой. И лучше сторониться новогодних принтов.

Новый год можно встретить в пижаме Pixabay

Правило "современная снежинка"

Детские платья обычно щедро украшают дождиком и добавляют километр фатина. Сейчас все должно быть удобно и стильно: стрейч ткань и, по желанию, грубая или спортивная обувь.

Правило "найди свою любовь"

Ключевой цвет Нового года – белоснежный. Тот, кто наденет белый цвет на праздник, встретит свою половинку в 2021 году.

Белоснежный образ Wmj.ru

Стоит отметить, что все оттенки красного и "хищные" принты раздражают Быка. Так что модное "леопардовое" платье и эффектный наряд цвета пламени пусть пока остаются в гардеробе – их время еще придет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советов модницам по поводу головных уборов зимой 2021.