Как вырезать тыкву на Хэллоуин 2020: оригинальные и жуткие идеи

Главным атрибутом праздника Хэллоуин является тыква "Джек" с вырезанными страшными или смешными рожицами и свечкой внутри.

Традиция вырезать тыквенные фонари появилась у кельтов, они считали, что такой светильник отгоняет злые силы от дома. В настоящее же время "светильник Джек" является по большей мере интересным украшением. Существуют сотни вариаций того, как может выглядеть тыква на Хэллоуин. Смотрите оригинальные варианты в подборке OBOZREVATEL.

Для того, чтобы создать светильник "голова Джека" понадобится минимальный набор инструментов: нож и ножницы (нож может быть обычным кухонным или канцелярским), фломастер, ложка и бумага для шаблона рисунка. Также стоит обратить внимание на несколько деталей при выборе самой тыквы. Так, важно, чтобы ее кожица не была высохшей, потому что во время вырезания она может потрескаться. Стоит выбирать плоди с гладкой поверхностью, не слишком старые и с максимально однотонным оттенком.

Тыква на Хэллоуин: самые интересные варианты

Как красиво вырезать тыкву на Хэллоуин. Pixabay

Как вырезать тыкву на Хэллоуин. Pixabay

Как вырезать смешную тыкву на Хэллоуин. Reddit

Как вырезать тыкву на Хэллоуин красиво. Reddit

Милая тыква на Хэллоуин. Reddit

Страшная тыква на Хэллоуин. Reddit

Тыквы на Хэллоуин: как вырезать. Reddit

Оригинальная тыква на Хэллоуин. Reddit

Как оригинально вырезать тыкву на Хэллоуин. Reddit

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Тыква на Хэллоуин: самые интересные варианты. Reddit

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Веселая тыква на Хэллоуин: как вырезать Reddit

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