Как вырезать тыкву на Хэллоуин 2020: оригинальные и жуткие идеи

Елена Кордунова Праздники 07:26, 30.10.2020 Обновлено: 08:21, 30.10.2020

Главным атрибутом праздника Хэллоуин является тыква "Джек" с вырезанными страшными или смешными рожицами и свечкой внутри.

Традиция вырезать тыквенные фонари появилась у кельтов, они считали, что такой светильник отгоняет злые силы от дома. В настоящее же время "светильник Джек" является по большей мере интересным украшением. Существуют сотни вариаций того, как может выглядеть тыква на Хэллоуин. Смотрите оригинальные варианты в подборке OBOZREVATEL.

Для того, чтобы создать светильник "голова Джека" понадобится минимальный набор инструментов: нож и ножницы (нож может быть обычным кухонным или канцелярским), фломастер, ложка и бумага для шаблона рисунка. Также стоит обратить внимание на несколько деталей при выборе самой тыквы. Так, важно, чтобы ее кожица не была высохшей, потому что во время вырезания она может потрескаться. Стоит выбирать плоди с гладкой поверхностью, не слишком старые и с максимально однотонным оттенком.

Тыква на Хэллоуин: самые интересные варианты

Как красиво вырезать тыкву на Хэллоуин.
Pixabay
Как вырезать тыкву на Хэллоуин.
Pixabay
Как вырезать смешную тыкву на Хэллоуин.
Reddit
Как вырезать тыкву на Хэллоуин красиво.
Reddit
Милая тыква на Хэллоуин.
Reddit
Страшная тыква на Хэллоуин.
Reddit
Тыквы на Хэллоуин: как вырезать.
Reddit
Оригинальная тыква на Хэллоуин.
Reddit
Как оригинально вырезать тыкву на Хэллоуин.
Reddit
Интересная тыква на Хэллоуин.
Reddit
Необычная тыква на Хэллоуин.
Reddit
Как легко вырезать тыкву на Хэллоуин 2020.
Reddit
Тыква на Хэллоуин: необычный вариант .
Reddit
Как можно вырезать тыкву на Хэллоуин .
Reddit
Тыква на Хэллоуин в стиле "коронавирус".
Reddit
Веселая тыква на Хэллоуин.
Reddit
Интересные варианты тыквы на Хэллоуин.
Reddit
Тыква на Хэллоуин: самые интересные варианты.
Reddit
Чем заменить обычную тыкву на Хэллоуин
Reddit
Веселая тыква на Хэллоуин: как вырезать
Reddit

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украсить помещение на Хэллоуин. Смотрите подборку вариантов для дома, офиса и квартиры по ссылке.

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