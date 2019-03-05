Как выбрать цветы к 8 Марта: советы экспертов

В преддверии Международного женского дня эксперты рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.

По словам специалистов, нужно обращать внимание на то, чтобы цветы были с полураскрытими бутонами, а стебельки — без изломов. Кроме того, они отметили, что если оттянуть лепесток свежего цветка, то он вернеться на место и примет прежнюю форму, сообщает Life.ru.

Фото: news.tut.by

Также эксперты дали советы, как ухаживать за цветами. Так, они порекомендовали не оставлять их надолго без воды, а для того, чтобы продлить им жизнь, исключить резкие перепады температуры. Кроме того, специалисты отметили, что стебли цветов следует подрезать дома, даже если продавец уже это сделал. Также стоит удалить нижние листья, так как в воде они начнут гнить.

Фото: molbulak.ru

По словам экспертов, не все цветы смогут делить одну вазу. Поэтому нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны должны быть в отдельных резервуарах. А для того, чтобы они постояли подольше, стоит добавить щепотку сахара.

Ранее OBOZREVATEL подготовил действенные советы для мужчин и женщин, которые следует учесть при подготовке к 8 Марта.

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