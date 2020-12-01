Как выбрать подарок на День святого Николая ребенку: 15 лучших идей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,4 т.
День святого Николая празднуют 19 декабря

В субботу, 19 декабря, в Украине будут отмечать День святого Николая. Подарки, которые дети находят праздничным утром под своей подушкой, – одна из главных традиций этого дня.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал 15 идей, которые помогут определиться с сюрпризом для ребенка.

Идеи подарков на День святого Николая для самых маленьких

  • мягкая книжка,

  • книжка-раскладушка с яркими картинками,

  • детские музыкальные инструменты,

  • конструктор с крупными деталями,

  • пальчиковые краски,

  • набор для лепки.

19 декабря в Украине отмечают День святого Николая
Что дарить на День Николая мальчикам и девочкам дошкольного возраста

  • кукла, кукольный домик или набор мебели для кукол;

  • машинка, робот, вертолет;

  • книжка, написанная по сценарию любимого мультфильма,

  • паззлы, раскраски, наборы для рисования, настольные игры.

Подарки, которые дети находят под своей подушкой, – одна из главных традиций Дня Николая
Что подарить школьнику на День святого Николая

  • поход в зоопарк, музей, на выставку, мастер-класс, представление и т.д.;

  • набор для приготовления конфет;

  • фото-сувенир: чашка или футболка с принтом, фотомагниты, фотобрелок;

  • новый смартфон, планшет, наушники, "умные часы", очки виртуальной реальности;

  • одежда: стильные тапочки, пижама, кигуруми, худи и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда лучше всего положить подарок под подушку ребенку на День святого Николая.

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