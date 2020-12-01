Как выбрать подарок на День святого Николая ребенку: 15 лучших идей

В субботу, 19 декабря, в Украине будут отмечать День святого Николая. Подарки, которые дети находят праздничным утром под своей подушкой, – одна из главных традиций этого дня.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал 15 идей, которые помогут определиться с сюрпризом для ребенка.

мягкая книжка,

книжка-раскладушка с яркими картинками,

детские музыкальные инструменты,

конструктор с крупными деталями,

пальчиковые краски,

набор для лепки.

кукла, кукольный домик или набор мебели для кукол;

машинка, робот, вертолет;

книжка, написанная по сценарию любимого мультфильма,

паззлы, раскраски, наборы для рисования, настольные игры.

поход в зоопарк, музей, на выставку, мастер-класс, представление и т.д.;

набор для приготовления конфет;

фото-сувенир: чашка или футболка с принтом, фотомагниты, фотобрелок;

новый смартфон, планшет, наушники, "умные часы", очки виртуальной реальности;

одежда: стильные тапочки, пижама, кигуруми, худи и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда лучше всего положить подарок под подушку ребенку на День святого Николая.