Как выбрать подарок на День святого Николая ребенку: 15 лучших идей
В субботу, 19 декабря, в Украине будут отмечать День святого Николая. Подарки, которые дети находят праздничным утром под своей подушкой, – одна из главных традиций этого дня.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал 15 идей, которые помогут определиться с сюрпризом для ребенка.Идеи подарков на День святого Николая для самых маленьких
мягкая книжка,
книжка-раскладушка с яркими картинками,
детские музыкальные инструменты,
конструктор с крупными деталями,
пальчиковые краски,
набор для лепки.
кукла, кукольный домик или набор мебели для кукол;
машинка, робот, вертолет;
книжка, написанная по сценарию любимого мультфильма,
паззлы, раскраски, наборы для рисования, настольные игры.
поход в зоопарк, музей, на выставку, мастер-класс, представление и т.д.;
набор для приготовления конфет;
фото-сувенир: чашка или футболка с принтом, фотомагниты, фотобрелок;
новый смартфон, планшет, наушники, "умные часы", очки виртуальной реальности;
одежда: стильные тапочки, пижама, кигуруми, худи и т.д.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда лучше всего положить подарок под подушку ребенку на День святого Николая.